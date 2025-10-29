xs
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9 สายพระเนตรแห่งรักต่อรอยพระสรวลพระพันปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พระสิริโฉมที่งดงามหาใดเปรียบของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ลือเลื่องไปไกลจนสื่อต่างชาติถวายสดุดีว่าทรงเป็น “ราชินีผู้สิริโฉม” ด้วยพระบุคลิกภาพ พระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่ง และทรงเป็นราชินีผู้ซึ่งเป็น ‘รอยยิ้ม’ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เคยมีพระราชดำรัสว่า “She is my smile.” เพราะสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมีรอยแย้มพระสรวลปรากฏบนพระพักตร์ ทุกครั้งที่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะ


ความงดงามเพียบพร้อมของพระองค์นั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงเคยตรัสกับช่างภาพจากอังกฤษไว้ว่า “เราไม่ค่อยชอบเวลาใครมาถ่ายภาพภรรยาของเรา เราจะรู้สึกหวงและอิจฉาช่างภาพทั้งหลาย เพราะเราชอบถ่ายภาพพระราชินีด้วยตัวเราเอง เราไม่เคยทิ้งภาพถ่ายของเธอแม้แต่สักภาพเดียว แม้จะมีบางภาพที่ไม่ค่อยชอบก็ตาม” นับเป็นความรักที่พระองค์มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างมากล้นเหลือคณานับ


วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอนำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จาก “หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ซึ่งทรงถ่ายสมเด็จพระพันปีหลวงเก็บไว้ในโอกาสต่างๆ มาน้อมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์

แม้รอยแย้มพระสรวลของแม่ของแผ่นดินจะจางหายไป แต่จะยังคงอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

