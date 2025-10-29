โมเมนต์แห่งความทรงจำคนดัง ครั้งหนึ่งเคยเข้าเฝ้าพระพันปีหลวง

นอกจากความเศร้าโศกเสียใจต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็ทำให้หลายๆ คนหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความเมตตาที่ได้รับจากพระองค์ เป็นความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พระองค์คือผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากับประชาชนทุกคน แม้ว่าพระองค์จะจากไปแล้ว แต่ทุกความทรงจำจะสถิตในดวงใจพสกนิกรชาวไทยชั่วนิรันดร์
พลตรีพัชร รัตตกุล : ในฐานะชายชาติทหารที่ขอทุ่มเทชีวิตเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความรัก เทิดทูนจงรักภักดี และอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานต่อข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัว มหาศาลเป็นล้นพ้น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรีพัชร รัตตกุล
รติรส จุลชาต : หนึ่งในพระสหายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา ได้เล่าถึงความทรงจำเดี่ยวกับพระพันปีหลวงว่า “ความทรงจำครั้งเมื่อตอน ป.4 มีโอกาสตามเสด็จพระพันปีหลวงไปพระราชวังบางประอิน ได้สัมผัสถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นที่ทำให้ยังจดจำชัดเจนได้ดีจนถึงวันนี้ พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของเกล้ากระหม่อมฉัน และหัวใจคนไทยตลอดไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ๒๔.๑๐.๖๘ ข้าพระพุทธเจ้า นางรติรส จุลชาต และครอบครัว”
ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา : นักแต่งเพลงและลูกหลานในตระกูลเทวกุล เล่าถึงความทรงจำครั้งหนึ่ง ที่เคยได้ร้องเพลงต่อหน้าพระพักตร์ว่า "เมื่อเพลงที่ร้องอยู่ทุกเช้าตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อครั้งเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วได้มาร้องถวายต่อหน้าพระพักตร์ในหลวงกับพระราชินีจริงๆ เหมือนฝันเป็นจริงเมื่อวัยเด็ก จากวันนั้นถึงวันนี้ ความทรงจำและความประทับใจในครั้งนั้น ยังคงอยู่ในใจข้าพเจ้าตราบนานเท่านั้น ...ให้ภาพเล่าเรื่อง กาลครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้า และร้องเพลงถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในวันเกิดของคุณตา นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ครบรอบ ๖๐ ปี ...จาก ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง...ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา”
วสุ แสงสิงห์แก้ว : ดารานักร้องยุค 90 ที่ยังเป็นที่รู้จักมาถึงทุกวันนี้เล่าว่า “นับครั้งไม่ถ้วน ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ ถวายงานพระองค์ในทุกวันเสาร์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานหลายปี ได้รับแต่พระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดมา ข้าพระพุทธเจ้าจะจดจำจารึกพระองค์ และทุกความทรงจำไว้ในดวงใจ ด้วยความจงรักภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ขอน้อมกราบส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจชั่วนิรันดร์”
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย : นักวิชาการ อดีตนักการทูต และนักการเมือง ก็ได้โพสต์ภาพที่เคยถวายงานรับใช้พระพันปีหลวง “ข้าพระพุทธเจ้าและท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ ขอน้อมเกล้าฯ กราบถวายความอาลัยอย่างที่สุด และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้”
พิยดา จุฑารัตนกุล : นักแสดงและผู้จัดซึ่งเคยเข้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังข์พร้อมกับสามี ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณว่า “ขอน้อมกราบบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และ ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกภูมิใจ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานน้ำสังข์ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดหัวใจตลอดไป”
บุษกร วงศ์พัวพันธ์ : หนึ่งในนักแสดงที่เคยถวายงานและได้รับพระราชทานน้ำสังข์ เมื่อครั้งเข้าพิธีพร้อมกับ เคน-ธีรเดช “ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ น้อมถวายความอาลัย รูปนี้เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2550 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรเดช นางบุษกร วงศ์พัวพันธ์ และครอบครัว”
พรชิตา ณ สงขลา : นักแสดงมากฝีมือที่ระลึกถึงพระพันปีหลวงเสมอ “เป็นบุญมากที่ในชีวิตนี้ได้ เคยถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย รูปนี้เป็นรูปที่ตั้งเอาไว้ในบ้านเสมอ เพราะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว เราขอเป็นตัวแทนครอบครัวน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”
ปภัสรา เตชะไพบูลย์ : อดีตนางงามและนักแสดงชื่อดัง ที่เคยมีโอกาสเดินแฟชั่นโชว์ต่อหน้าพระพักตร์เล่าว่า “พระองค์ตรัสว่า สวยมาก กบตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกยิ้มอย่างเดียว ในใจก็คิดว่าพระองค์ช่างสง่างามมีพระสิริโฉมงดงามมาก เป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ แม้ว่าพระองค์ท่านจากพวกเราไปแล้ว กบขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ : ดารานักแสดงชื่อดังที่เคยร่วมแสดงภาพยนตร์ระดับตำนาน ได้หวนรำลึกถึงพระพันปีหลวงว่า “เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการภาพยนตร์ ทำให้เกิดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชุด สุริโยทัย-ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และต่อยอดให้มีผู้สนใจงานด้านประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น”
กมลชนก เขมะโยธิน : นางเอกละครในตำนานกับเรื่องคู่กรรม ในยุคที่เป็นนางเอกตัวท็อปของเมืองไทย ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระพันปีหลวงเล่าว่า “ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์คือความภูมิใจอย่างที่สุด และเป็นความทรงจำอันล้ำค่าที่อยู่ในใจตลอดมาและตลอดไป น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”
สิรินยา บิชอพ : นางแบบระดับซูเปอร์โมเดลเมืองไทย ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยโดยสรุปได้ว่า “เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของข้าพเจ้า ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระสิริโฉม พระวิสัยทัศน์ และพระเมตตาธรรมที่หาที่เปรียบมิได้ หนึ่งในความทรงจำที่งดงามที่สุดของข้าพเจ้า คือการได้สวมใส่ผลงานอันประณีต ของเหล่านักออกแบบชั้นนำของไทย เดินแบบในงานแฟชั่นโชว์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมการเดินบนรันเวย์กลางแจ้ง ท่ามกลางสายตาของชาวบ้าน ผู้เป็นผู้ทอผ้าไหมที่ข้าพเจ้าสวมใส่ พวกเขามองด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มปีติ”