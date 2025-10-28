ส่องคู่รักในชีวิตจริงของ “แม็กซ์ ปาร์กเกอร์” ทหารเกย์สุดหล่อจากซีรีย์ดังเน็ตฟลิกซ์

พาไปส่องหุ่นล่ำของหนุ่มนักแสดงสุดหล่อจากเกาะอังกฤษ “ แมกซ์ ปาร์กเกอร์” ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังจากการรับบท จ่าสิบเอก เลียม ซัลลิแวน ในซีรีย์เกี่ยวกับทหารที่เป็นเกย์ Boots ที่กำลังออกฉายในเน็ตฟลิกซ์และสร้างกระแสชื่นชมไปทั่วโลก
ส่วนสาวๆ คนไหนที่หลงเสน่ห์ในหุ่นเท่มาดแมนของหนุ่มวัย 33 จากเมืองแมนเชสเตอร์คนนี้ ต้องบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะ เพราะหนุ่มคนนี้ประกาศตัวเป็นเกย์อย่างเปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อช่วงสิ้นปี 2563 แถมตอนนี้เขายังมีหวานใจตัวจริงแล้ว คือ คริส มอชรี่ เพื่อนหนุ่มนักแสดงที่ไปพบรักกันตอนร่วมงานกันในซีรีย์ดังอย่าง Emmerdale และคบหากันมาอย่างยาวนาน
ทั้งคู่ได้หมั้นหมายกันตั้งแต่เมื่อต้นปี 2565 ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง และตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงความรักสุกงอม ทั้งคู่ชอบอวดความหวานด้วยชอตคู่สุดเท่และควงคู่ออกงานด้วยกันอยู่ตลอด