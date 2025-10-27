เซเลบรอกราบส่งเสด็จพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 เป็นวันที่สุดแสนอาลัยอีกวันหนึ่งของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ที่ต่างมาร่วมรอรับเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง ตลอดเส้นทาง 10 กม. มีเหล่าประชาชนมาปักหลักรอรับเสด็จ เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัยอย่างคับคั่ง รวมทั้งเหล่าเซเลบคนดังที่ต่างมาร่วมพิธีเพื่อส่งเสด็จในครั้งนี้อย่างโศกเศร้าเสียใจ
อภิชาติ ลีนุตพงษ์, หม่อมหลวงพลอยนภัส (ดิศกุล) ลีนุตพงษ์, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล และ หม่อมหลวงอรดิศ (ดิศกุล) สนิทวงศ์
วัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ หม่อมหลวงอรดิศ (ดิศกุล) สนิทวงศ์
หม่อมหลวงพลอยนภัส (ดิศกุล) ลีนุตพงษ์ และ อภิชาติ ลีนุตพงษ์
หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา (ขวาสุด)
หม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา (ขวาสุด)
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และ จิตภัสร์ กฤดากร
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และ จิตภัสร์ กฤดากร
ปริยะดา ใบหยก
ปริยะดา ใบหยก
จิตติมา วรรธนะสิน, กฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์, โรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์, อินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์
วัลลิยา ปังศรีวงศ์, ธีราภา พร้อมพันธ์, สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ และ วิภาดา โทณวณิก
พอฤทัย ณรงค์เดช
พุทธิพงษ์ และ นุสบา ปุณณกันต์
นุสบา ปุณณกันต์
อาภาศิริ นิติพน