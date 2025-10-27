เซเลบน้อมถวายอาลัยพระพันปีหลวง ทรงพระสิริโฉมกับฉลองพระองค์ชุดไทย

เพราะ “ชุดไทยพระราชนิยม” คือภูษาแห่งพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการนำชุดไทยมาใส่ในโอกาสต่างๆ อย่างงดงามจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และได้รับความนิยมไปทั่วว่า ชุดไทยพระราชนิยมคือชุดประจำชาติของคนไทย โดยพระองค์ทรงพระราชดำริให้จัดทำไว้ถึง 8 แบบคือ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจักรี ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยดุสิต ทั้งนี้ ทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยแต่ละแบบในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม
วันนี้ เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ เซเลบออนไลน์ขอนำโพสต์ของเหล่าเซเลบคนดัง ที่ร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ ด้วยการนำภาพพระองค์กับชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ มาให้ได้ชมกันเพื่อร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล : น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้
น็อต-วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ : ‘สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์‘ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ดวง-มนตร์ลดา พงษ์พานิช : สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ : น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
