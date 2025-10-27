พระพันปีหลวง ผู้นำแฟชั่นหมวก ทรงพระมาลาไปยังที่ต่างๆ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงทำให้แฟชั่นการสวมหมวก ธรรมเนียมสากลจากชาติตะวันตก ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอันมากในประเทศไทย แม้ว่าการสวมหมวกจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก โดยสมเด็จพระพันปีหลวงทรงพระมาลาครั้งแรก ในการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2503 พร้อมในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนั้นไม่ว่าจะเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ก็จะได้เห็นพระองค์ทรงพระมาลารูปแบบต่างๆ ในแต่ละโอกาสแต่ละสถานที่ที่ทรงเสด็จ ซึ่งช่วยเสริมส่งให้พระองค์ที่มีพระสิริโฉมงดงาม ดูสง่างามมากยิ่งขึ้น โดยพระมาลาแต่ละใบก็จะเข้ากับฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่