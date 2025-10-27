xs
xsm
sm
md
lg

พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นล้นพ้น เซเลบออนไลน์ขออัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามของพระองค์ จากฝีมือจิตรกรไทยและจิตรกรชาวต่างชาติ มาเพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้


ภาพวาดสีชอล์กผลงาน สุวิทย์ ต่างสมบัติ


ผลงาน “จุ๊กกรู หว่อง” (พชรกมล โชติกาโสภาสวัสดิ์)


ผลงาน ครูปาน-สมนึก คลังนอก


ผลงาน ระเด่นบาซูกิ อับดุลลาห์ ชาวอินโดนีเซีย


ผลงาน จูดี้ คาสซาบ ชาวออสเตรเลีย


ผลงาน จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ


ผลงาน สนิท ดิษฐพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ

หมายเหตุ : ภาพที่ 4-7 มาจากหนังสือจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก

พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ
พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ
พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ
พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ
พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น