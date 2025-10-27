พระบรมสาทิสลักษณ์งดงามล้ำค่า จากสายตาจิตรกรไทยและต่างชาติ

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นล้นพ้น เซเลบออนไลน์ขออัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์อันงดงามของพระองค์ จากฝีมือจิตรกรไทยและจิตรกรชาวต่างชาติ มาเพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้
ภาพวาดสีชอล์กผลงาน สุวิทย์ ต่างสมบัติ
ผลงาน “จุ๊กกรู หว่อง” (พชรกมล โชติกาโสภาสวัสดิ์)
ผลงาน ครูปาน-สมนึก คลังนอก
ผลงาน ระเด่นบาซูกิ อับดุลลาห์ ชาวอินโดนีเซีย
ผลงาน จูดี้ คาสซาบ ชาวออสเตรเลีย
ผลงาน จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ
ผลงาน สนิท ดิษฐพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ
หมายเหตุ : ภาพที่ 4-7 มาจากหนังสือจิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก