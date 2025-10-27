เมนูพิเศษสำหรับฮาโลวีนที่ เบียร์ รีพับบลิค

เบียร์ รีพับบลิค (Beer Republic) จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่าคอเบียร์ แฟนกีฬา และคนรักดนตรี เตรียมเสิร์ฟความสนุกสุดหลอนรับเทศกาลฮาโลวีน ด้วยอาหารและเครื่องดื่มพิเศษสำหรับเทศกาลฮาโลวีน ให้บริการระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเที่ยงคืน
นอกจากคราฟต์เบียร์และเบียร์นำเข้าชั้นเยี่ยมที่ เบียร์ รีพับบลิค คัดสรรมาทั้งเบียร์สีอ่อนราวกับวิญญาณ และเบียร์สีเข้มประหนึ่งแม่มด ยังมีค็อกเทลสูตรพิเศษที่ใช้เหล้าชั้นดีสะท้อนถึงรสนิยมอัยประณีตให้เลือกลิ้มลองในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้ เครื่องดื่มแนะนำสุดหลอน ได้แก่ เลดี้ ซอมบี้ (Lady Zombie) ส่วนผสมสุดต้องสะกดจาก โฮเซ่ เควอร์โว (Jose Cuervo) และ ทริปเปิล เซ็ก (Triple Sec) เติมรสด้วยน้ำแครนเบอร์รี น้ำสับปะรด น้ำเชื่อมสตรอว์เบอร์รี และน้ำมะนาว ต่อมาเป็น เดวิลด์ คิส (Devilled Kiss) ค็อกเทลชวนสะดุ้งที่รวมความเข้มของ เรมี่ วี.เอส.โอ.พี (Remy V.S.O.P) กับไวน์แดง น้ำส้ม น้ำเชื่อมลาเวนเดอร์ ส่วน โกสต์ ฟิซซ์ (Ghost Fizz) เป็นเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์รสละมุนจากซอร์เบตราสเบอร์รี น้ำมะนาว น้ำเชื่อมทับทิม และสไปรท์
เครื่องดื่มพิเศษสำหรับเทศกาลฮาโลวีนเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับอาหารพิเศษชวนขนหัวลุกแสนอร่อยที่รับรองว่าทั้งผีและคนต้องถูกใจแน่นอน อาทิ ปีกไก่อบเคลือบซอสบาร์บีคิวสีดำ ไส้หมูทอดกระเทียมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มรสเด็ด สำหรับสายกินจุแบบแฟรงเกนสไตน์ ต้องไม่พลาด เบอร์เกอร์ ซอมบี้ เบอร์เกอร์สุดสยองที่ทำจากขนมปังชาร์โคลสีดำไส้เนื้อวากิวฉ่ำ ๆ ชีสเชดดาร์ ราดซอสสูตรลับสีเลือดปรุงพิเศษรสจัดจ้าน อัดพลังให้เหล่าแม่มด พ่อมด และปีศาจได้อิ่มอร่อยแบบเต็มแม็กซ์
อาหารและเครื่องดื่มพิเศษสำหรับเทศกาลฮาโลวีนสุดหลอนเหล่านี้พร้อมให้บริการความตื่นเต้นและความเย็นยะเยือกระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึงเที่ยงคืน
เบียร์ รีพับบลิค ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น G โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง โทร +66 (0) 2 656 1555 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com เว็บไซต์ www.HolidayInn.com/HIBangkok
ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%