หลอนแบบหรู หอมแบบมีคลาส

ฮาโลวีนปีนี้อย่าปล่อยให้บ้านคุณดูเงียบเหงาเกินไป เพราะเทศกาลนี้ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการแต่งตัวหรือแจกขนมให้เด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสดีในการแต่งบ้าน เติมกลิ่น เติมสีสัน และเติมเสน่ห์ให้กับทุกมุมของบ้านด้วยไอเท็มสุดชิค ที่จะเปลี่ยนค่ำคืน “หลอน” ให้กลายเป็น “ว้าว” แบบมีรสนิยม
จะเริ่มจากโทนสีประจำฤดูกาลอย่างส้ม-ดำไปจนถึงพร็อปตกแต่งที่มีลูกเล่น หรือแสงไฟสลัว ที่ให้กลิ่นอายลึกลับสไตล์ Gothic ก็ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านน่าค้นหา แต่ถ้าอยากได้อารมณ์ครบ ทั้งกลิ่น ทั้งบรรยากาศ และความหรูหราในแบบ “Spooky Luxury” เราขอชวนมาอัปเดต 5 ไอเท็มแต่งบ้านที่ห้ามพลาด
หนึ่งในไฮไลต์ที่ไม่ควรมองข้าม คือ “ตะเกียงน้ำหอม Maison Berger Paris” แบรนด์เครื่องหอมบ้านระดับตำนานจากฝรั่งเศส ที่ไม่ได้แค่หอม…แต่หอมอย่างมีศิลปะและนวัตกรรม ด้วยดีไซน์ตะเกียงที่สวยจนแทบจะเป็นของแต่งบ้าน และกลิ่นหอมแบบ Gourmand ที่ชวนให้นึกถึงครัวฝรั่งเศสอบอุ่นในฤดูใบไม้ร่วง ไม่ว่าจะเป็น Vanilla Gourmet กลิ่นวานิลลาเข้มข้นผสานไม้หอม, Festive Cinnamon ที่ผสมผสานความสดชื่นของผลไม้กับเครื่องเทศหอม ๆ หรือ Divine Sweetness ที่หวานละมุนจนใคร ๆ ก็อยากอยู่นาน ๆ
นอกจากกลิ่นที่เปลี่ยน mood ได้ในพริบตา ตะเกียงของ Maison Berger ยังช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของแบรนด์ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างหมดจด เรียกว่าไม่ว่าจะมีปาร์ตี้ฟองดูว์ หรือกลิ่นขนมไหม้จากเตาอบ ก็เอาอยู่
อีกไอเท็มที่ช่วยเติมความ spooky แบบน่ารักคือโคมไฟลายฟักทองที่ให้แสงส้มอุ่น ๆ เหมาะกับวางริมหน้าต่าง หรือมุมโปรดของบ้าน เพิ่มเสน่ห์แบบลึกลับเล็ก ๆ และถ้าจะจัดมุมถ่ายรูปไว้รับแขก อย่าลืมหมอนกำมะหยี่สีดำลายค้างคาว และผ้าปูโต๊ะลายใยแมงมุม ก็ช่วยครีเอตมู้ดสนุก ๆ ได้ทันที
สุดท้ายอย่าลืมเติมความชิคด้วยเทียนหอม KALI กลิ่น Vanilla Magnificence จัดวางแล้วถ่ายรูปขึ้นไอจีได้เลยเพราะฮาโลวีนนี้ เราไม่ได้แค่แต่งให้ “ผีมาหา” แต่แต่งให้ “เพื่อนต้องว้าว” ในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ ไม่ว่าคุณจะจัดปาร์ตี้เล็ก ๆ ที่บ้าน หรือเพียงต้องการเพิ่มความพิเศษให้ค่ำคืนของคุณ Maison Berger Paris คือไอเท็มที่ต้องมี เพื่อเติมเต็มกลิ่นหอม ความอบอุ่น และรสนิยมให้กับทุกห้องของบ้าน เพราะบ้านที่ดีไซน์ความหอมที่เราเลือกกลิ่นได้ คือบ้านที่มีชีวิต
พบกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอม Maison Berger Paris ได้ที่ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์