Halloween Hallowine สายไวน์และเบียร์คราฟ สัมผัสค่ำคืนแห่งความหลอน

ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา ชวนสายไวน์ สายคราฟ และคนรักบรรยากาศสุดเก๋ มาสัมผัสความสนุกในค่ำคืนแห่งความหลอนสุดหรู กับงาน “Halloween Hallowine” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิหารแห่งท่านแดร็กคิวล่า” ที่รวบรวมไวน์คุณภาพเยี่ยมจากร้านค้าชั้นนำกว่า 100 รายการ อาทิ Ciao Pizza, Valentino, Cellar, Playlist และ Godfather ให้คุณได้เลือกจิบและช้อปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสัมผัสความผ่อนคลายท่ามกลางเสียงดนตรี Jazz และดีเจสุดชิค ในวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณ ลานกิจกรรม Veranda ชั้น 1
นอกจากไวน์แล้ว ปีนี้ยังเอาใจสายเบียร์คราฟด้วยการคัดสรร คราฟต์เบียร์รสเลิศ จากแบรนด์ดังมาให้ได้ลิ้มลองกันอย่างจุใจ พร้อมกิจกรรม Sip Tasting ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองไวน์และเบียร์หลากหลายชนิด พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในเวลา 12.30–13.30 น. และ 17.30–18.30 น. ของทุกวันตลอดงาน
Highlight Activities
• 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารพิเศษจากร้านค้าภายในงาน ดื่มด่ำบรรยากาศกับดนตรี Jazz และ DJ ตลอดวัน
28–30 ต.ค: ดนตรี Jazz เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
31 ต.ค: DJ Balloondog เวลา 17.30–20.30 น.
1–2 พ.ย: ดนตรี Jazz เวลา 13.00 น., 15.30 น. และ 17.00 น.
• 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
รับฟรี! Halloween Mocktail 3 เมนูสุดพิเศษจาก Mingle Café สำหรับลูกค้าที่ช้อปหรือรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท หรือใช้ 80 Sky Point แลกรับ Mocktail 1 แก้ว มูลค่า 250 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน และจำนวน 50 สิทธิ์ต่อวันเท่านั้น)
• 31 ตุลาคม 2568
สมาชิก ALLY Sky Reward สนุกไปกับกิจกรรม Halloween Face Painting เพียงลงทะเบียนร่วมทำแบบสอบถาม รับสิทธิ์เพ้นท์หน้าธีม “ฮาโลวีน” ฟรี! จำนวนจำกัด 100 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ต่อท่านต่อหมายเลขสมาชิก)
ร่วมดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิคแห่งปี พร้อมเปิดประสบการณ์ “หลอนอย่างมีระดับ” กับงาน Halloween Hallowine ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา