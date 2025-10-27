xs
Halloween Hallowine สายไวน์และเบียร์คราฟ สัมผัสค่ำคืนแห่งความหลอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา ชวนสายไวน์ สายคราฟ และคนรักบรรยากาศสุดเก๋ มาสัมผัสความสนุกในค่ำคืนแห่งความหลอนสุดหรู กับงาน “Halloween Hallowine” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิหารแห่งท่านแดร็กคิวล่า” ที่รวบรวมไวน์คุณภาพเยี่ยมจากร้านค้าชั้นนำกว่า 100 รายการ อาทิ Ciao Pizza, Valentino, Cellar, Playlist และ Godfather ให้คุณได้เลือกจิบและช้อปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสัมผัสความผ่อนคลายท่ามกลางเสียงดนตรี Jazz และดีเจสุดชิค ในวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณ ลานกิจกรรม Veranda ชั้น 1

นอกจากไวน์แล้ว ปีนี้ยังเอาใจสายเบียร์คราฟด้วยการคัดสรร คราฟต์เบียร์รสเลิศ จากแบรนด์ดังมาให้ได้ลิ้มลองกันอย่างจุใจ พร้อมกิจกรรม Sip Tasting ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองไวน์และเบียร์หลากหลายชนิด พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในเวลา 12.30–13.30 น. และ 17.30–18.30 น. ของทุกวันตลอดงาน

Highlight Activities

• 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารพิเศษจากร้านค้าภายในงาน ดื่มด่ำบรรยากาศกับดนตรี Jazz และ DJ ตลอดวัน
28–30 ต.ค: ดนตรี Jazz เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.
31 ต.ค: DJ Balloondog เวลา 17.30–20.30 น.
1–2 พ.ย: ดนตรี Jazz เวลา 13.00 น., 15.30 น. และ 17.00 น.

• 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
รับฟรี! Halloween Mocktail 3 เมนูสุดพิเศษจาก Mingle Café สำหรับลูกค้าที่ช้อปหรือรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท หรือใช้ 80 Sky Point แลกรับ Mocktail 1 แก้ว มูลค่า 250 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน และจำนวน 50 สิทธิ์ต่อวันเท่านั้น)

• 31 ตุลาคม 2568
สมาชิก ALLY Sky Reward สนุกไปกับกิจกรรม Halloween Face Painting เพียงลงทะเบียนร่วมทำแบบสอบถาม รับสิทธิ์เพ้นท์หน้าธีม “ฮาโลวีน” ฟรี! จำนวนจำกัด 100 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ต่อท่านต่อหมายเลขสมาชิก)

ร่วมดื่มด่ำบรรยากาศสุดชิคแห่งปี พร้อมเปิดประสบการณ์ “หลอนอย่างมีระดับ” กับงาน Halloween Hallowine ได้ในวันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอกมัย–รามอินทรา

