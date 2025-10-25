ปาร์ตี้ฮาโลวีนมันส์สุดขั้วในคืนวันปล่อยผี ณ โคโค่ เอ็กซ์โอ

ชี้เป้าตำนานความหลอนในค่ำคืนฮาโลวีน เหล่าผีออกอาละวาดตามล่าความบันเทิงยามค่ำคืน เรามาร์คจุดวันปล่อยผีกับปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดมันส์สุดเหวี่ยง ณ โคโค่ เอ็กซ์โอ (COCOA XO) ชั้น 57 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ คุณและผองเพื่อนจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการผจญภัยสุดสยองบนบาร์หรูใจกลางกรุงฯ เสิร์ฟความสุขความหลอนตลอดทั้งงาน กุ๊ก กุ๊ก กู๋ แดนซ์กระจายไปกับดีเจเปิดแผ่น ดูดวงไพ่ทาโรต์, โชว์มายากล บอดี้เพ้นท์ และมุมตกแต่งร้านหลอนๆ ให้คุณได้โพสภาพ ดื่มด่ำกับอาหารและเครื่องดื่มสุดหลอน ชมวิวกรุงเทพมหานครแบบ 360 องศา ในวันฮาโลวีน ตั้งแต่เวลา 21.00 - 01.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568 ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการสําหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
ปาร์ตี้ฮาโลวีนคืนวันปล่อยผี ราคาเริ่มต้นท่านละ 808 บาทถ้วน รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว และ 1 เฟรนช์ฟรายส์ พร้อมสิทธิ์ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล 1 ครั้ง และราคา 2 ท่าน 1,313 บาทถ้วน รับเครื่องดื่มฟรี 2 แก้ว และ 1 เฟรนช์ฟรายส์ พร้อมสิทธิ์ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัล 2 ครั้ง / รางวัลที่เราจัดเตรียมเพื่อมอบเป็นของขวัญวันฮาโลวีน อาทิ ห้องพักสุดหรู 1 คืน, บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันสำหรับ 2 ท่าน และเครื่องดื่มพรีเมียม 1 ขวด เป็นต้น และสำหรับบุฟเฟ่ต์ช็อกโกแลต ราคา 930 บาทถ้วนต่อท่าน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร 02-100-6255 หรือ E-mail: diningcgcw@chr.co.th
ติดตามข่าวสารของโคโค่ เอ๊กซ์โอได้ที่
www.cocoaxobangkok.com/