พฤกษา เปิดตัว “ยูนิฟอร์มใหม่” พร้อมผนึก “JUNG SAEM MOOL” ปรับลุคครั้งใหญ่!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี… คือสิ่งที่พฤกษาตั้งใจมอบให้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้าสู่โครงการ ด้วยการขับเคลื่อนแนวคิด “Lifetime Well-Living อยู่ดี...ทั้งชีวิต” สู่ทุก Touchpoint ที่ลูกค้าจะได้สัมผัส พร้อมปรับภาพลักษณ์ครั้งสำคัญผ่านการเปิดตัว “ยูนิฟอร์มใหม่” ที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่พฤกษาตั้งใจให้เป็นภาพสะท้อนพลังความเปลี่ยนแปลงและเป็นการสื่อสารแบรนด์ผ่านตัวพนักงาน พร้อมยังได้ร่วมมือกับ JUNG SAEM MOOL แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำระดับโปรเฟชชั่นนอล จากประเทศเกาหลี ร่วมออกแบบลุคเมคอัพและกรูมมิ่งของพนักงานขาย เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่แรกเห็นตามแบบฉบับของพฤกษา


อังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สิ่งที่พฤกษาตั้งใจคือการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการและภาพลักษณ์แบรนด์ ผ่านการต่อยอดแนวคิด “Lifetime Well-Living อยู่ดี...ทั้งชีวิต” สู่การมอบประสบการณ์ใหม่ทุก Touchpoint ที่ลูกค้าจะได้สัมผัส ตั้งแต่ก้าวแรกของการต้อนรับและเยี่ยมชมโครงการ ด้วยการแนะนำโครงการสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ที่ไม่เพียง “สร้างบ้าน” แต่เป็นการ “สร้างวิถีชีวิตที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงวัย” พร้อมดูแลชีวิตลูกค้าอย่างยั่งยืน ด้วยระบบนิเวศแห่งการอยู่อาศัยครบวงจรผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่


Well Home ความตั้งใจในการแนะนำบ้านที่ดีและมีคุณภาพของทุกโครงการที่ส่งมอบให้ลูกค้าจากแก่นแนวคิด Life Design Function, Design, คุณภาพและบริการให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ลูกค้าต้องการ


Well Care เพราะเราไม่ใช่เพียงแค่ส่งมอบที่อยู่อาศัย แต่ตั้งใจส่งมอบบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้กับลูกค้าด้วยบริการด้านสุขภาพที่ออกแบบเพื่อการป้องกัน ฟื้นฟู และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัย และอุ่นใจในทุกวัน ด้วยความแข็งแกร่งของ กลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง นับเป็น “Developer รายแรกและรายเดียว” ที่สามารถส่งมอบบริการสุขภาพครบวงจรโดยบริษัทในเครือ ผ่านโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในเครือ “วิมุต” ตั้งแต่ก่อนเข้าอยู่ ไปจนถึงบริการสุขภาพหลังการขายให้ลูกบ้านพฤกษาทุกคน


Well Community ถ่ายทอดการสร้างสรรค์สังคมและชุมชนที่ดีที่ลูกค้าจะได้รับจากสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อให้ผู้คนได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความผูกพันส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงความรู้สึกดีๆกับแบรนด์พฤกษาในระยะยาวด้วย


ไฮไลต์สำคัญคือการ เปิดตัวยูนิฟอร์มใหม่ เมื่อการบริการไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คือศิลปะแห่งการใส่ใจ Well Living Signature Look ถูกออกแบบจากแรงบันดาลใจของแนวคิด “Lifetime Well-Living อยู่ดี...ทั้งชีวิต” ที่เชื่อว่าความงามที่แท้จริงคือความเรียบง่าย อบอุ่น และใส่ใจในรายละเอียด ยูนิฟอร์มนี้จึงถูกออกแบบให้สะท้อนความเรียบหรูเหนือกาลเวลา พร้อมเติมชีวิตชีวาในทุกการเคลื่อนไหวของการบริการทุกองค์ประกอบ ถ่ายทอดคุณภาพชีวิตที่ดีและความใส่ใจของพฤกษาที่ส่งต่อให้ลูกค้าในทุกช่วงเวลา


นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการร่วมมือกับ JUNG SAEM MOOL แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำระดับ โปรเฟชชั่นนอล จากประเทศเกาหลี ร่วมออกแบบลุคเมคอัพและกรูมมิ่งของพนักงานขาย โดยพนักงานขายพฤกษาทุกคนผ่านการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่แรกเห็น อีกทั้งยังเป็นตัวแทนสื่อสารแบรนด์ตามแบบฉบับของพฤกษาได้อย่างสมบรูรณ์แบบ


การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจในการดูแลคน ‘อย่างดี’ ของพฤกษา จากแบรนด์ดีเอ็นเอ WORK LIFE WELL-LIVED ชีวิตอย่างดี... ที่พฤกษา ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ความพร้อม และความมั่นใจในการเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

