อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ เปิดสาขาสองที่สยามพารากอน

หลังจากสร้างกระแสความประทับใจอย่างล้นหลามจากการเปิดสาขาแรกที่ สยาม ทาคาชิมายะ (ICONSIAM) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” แบรนด์ขนมหวานพรีเมียมจากญี่ปุ่น เตรียมสานต่อความสำเร็จด้วยการเปิดสาขาที่สองในประเทศไทย ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยแบบฉบับฝรั่งเศสที่ผสานเสน่ห์ละเมียดละไมสไตล์ญี่ปุ่นให้กับผู้ที่รักของหวานอย่างแท้จริง
“อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ที่เมืองอาชิยะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์ที่ผสมผสานความงดงามของขนมฝรั่งเศสเข้ากับความละเอียดอ่อนแบบญี่ปุ่น ซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ครองใจผู้คนมาอย่างยาวนาน ได้แก่
ฟินองเซีย (Financier)
“ฟินองเซีย” ถือเป็นสินค้าตัวแทนของ “อ็องรี ชาร์ป็องติเยร์ (HENRI CHARPENTIER)” ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 โดยยังคงยึดมั่นในเรื่องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน โดยมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กลิ่นหอมของอัลมอนด์และความเข้มข้นของเนยคุณภาพเยี่ยม
เดอะ ชอร์ตเค้ก (The Shortcake)
เค้กเนื้อนุ่มเบา ตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รี่ลูกโตสามลูกที่ได้แรงบันดาลใจจากเปลวเทียนบนโลโก้ของแบรนด์ รสชาติหอมหวานสดชื่นและเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมตลอดกาล
นอกจากนี้ สาขาสยามพารากอนยังนำเสนอเมนูพิเศษ (Limited Edition) ที่มีจำหน่ายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ได้แก่
เดอะ ชอร์ตเค้ก ออน ไอศกรีม (The Shortcake on Ice Cream) รสวานิลลา และรสช็อกโกแลต
เมนูสุดสร้างสรรค์ที่ผสานระหว่างไอศกรีมโฮมเมดและสตรอว์เบอร์รีชอร์ตเค้ก เสิร์ฟมาในวาฟเฟิลโคนสุดน่ารัก เหมาะสำหรับทั้งรับประทานภายในร้านและถือทานระหว่างเดินเล่นในศูนย์การค้า
Henri Charpentier สาขาสยามพารากอน สำหรับการออกแบบร้านสาขาใหม่นี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสยามพารากอน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือน ทางร้านจึงเพิ่มจำนวนที่นั่งมากกว่าสาขาแรกที่ไอคอนสยาม พร้อมตกแต่งด้วยโทนสีขาวสะอาดตา ถ่ายทอดความเรียบหรูและสง่างามในสไตล์ญี่ปุ่น ผสานแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาอย่างอ่อนโยน ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลาย ราวกับยกกลิ่นอายของร้านต้นตำรับจากเมืองอาชิยะมาสู่ใจกลางกรุงเทพฯ
โทชิอากิ นาคาบุจิ (Toshiaki Nakabuchi) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Suzette Thailand กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เปิดร้านสาขาใหม่ในสยามพารากอน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงเทพฯ พวกเราขอขอบคุณลูกค้าและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านจากใจจริง และจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ขนมที่มอบความสุข ความประทับใจ และช่วงเวลาอันอบอุ่นให้กับทุกคนต่อไป”
ประเทศไทยถือเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ Suzette Holdings เนื่องจากเป็นทั้งศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกและตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทมองว่าประเทศไทยจะเป็นจุดเชื่อมสำคัญในการขยายแบรนด์ไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป โดยมีเป้าหมายยกระดับแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล พร้อมส่งต่อ “วัฒนธรรมขนมหวาน” จากญี่ปุ่นสู่ผู้คนทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเปิดสาขาใหม่ในประเทศไทยช่วงต้นปีหน้า และตั้งเป้าขยายให้ครบ 6 สาขาภายใน 2 ปี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับฟินองเซีย เค้กสด และเมนูขนมหวานสุดประณีตได้ ทั้งภายในร้านและแบบซื้อกลับบ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ณ ร้าน HENRI CHARPENTIER สาขาสยามพารากอน ชั้น G
เว็บไซต์ทางการ : henri-charpentier.com/thailand/
Official Facebook: https://www.facebook.com/Henri.Charpentier.thailand