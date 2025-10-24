รวมมาดสาวเท่ของ “คิมิ โอโนดะ” ดาวรุ่งดวงใหม่การเมืองญี่ปุ่น

นับเป็นเรื่องฮือฮาแบบสุดๆ เมื่อเปิดโผรัฐบาลใหม่ของญี่ปุ่น ที่นอกจากจะมี “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” สตรีก้าวขึ้นนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้ว ยังถูกนำทัพด้วยสตรีอีก 2 ราย เปรียบดังมือซ้ายและมือขวา ดูแลด้านเศรษฐกิจและการคลัง ทำเอาหลายคนต้องหันมาเพ่งมองประเทศอนุรักษ์นิยมนี้ว่า ถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเสมอภาพเท่าเทียมจริงหรือ แต่คงต้องบอกว่าน่าจะผิดหวัง เพราะทั้ง 3 สาวนี้ขึ้นชื่อว่า มีหัวอนุรักษ์นิยมไม่น้อยหน้าชายแท้แต่อย่างใด
โดยเฉพาะ “คิมิ โอโนดะ” สาวร่างสูงที่ได้รับบทรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในยุคที่เศรษฐกิจมีปัญหามากมาย เธอถูกมองว่าเป็นแสงสว่างที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา และคนรุ่นใหม่หลายคนตั้งความหวังไว้ว่า นี่แหละคือสายเลือดใหม่ของการเมืองญี่ปุ่น เพราะเธอไม่เพียงเป็นสตรี แต่ยังเป็นลูกครึ่ง ญี่ปุ่น-อเมริกัน เรียกว่าเป็นทั้งเพศแม่และเป็นเลือดผสม ดับเบิลองค์ประกอบที่ถูกกดทับสุดๆ ของสังคมญี่ปุ่น
ดังนั้น น่าจะตระหนักได้ถึงความไม่เท่าเทียมในสังคม และเข้าใจความเป็นชนกลุ่มน้อย มีทัศนคติพ้องกับฝ่ายซ้าย หรือเหล่าเสรีนิยมแบบคนเจนฯ ใหม่ แต่โอโนดะกลับไม่เป็นอย่างนั้น นักการเมืองสาววัย 42 ปีคนนี้ มุ่งเน้นนโยบายด้านการศึกษา และการป้องกันตนเอง ส่งเสริมให้เพิ่มงบประมาณ ให้กับกองกำลังแห่งชาติ แต่ไม่เคยเรียกร้องใดๆ เรื่องสิทธิสตรี แถมยังเคยออกมาบอกว่า ไม่ใช่ว่าองค์กรใหญ่ๆ หรือสถาบันต่างๆ กีดกันเรื่องเพศ แต่เป็นเพราะผู้หญิงเอง ที่ไม่ไขว่คว้าพยายามในเรื่องการงาน
แถมด้วยการเป็นหัวหอกในแคมเปญ “Japan First” เธอแสดงให้เห็นถึงความอนุรักษ์นิยมตัวแม่ ยิ่งการได้รับหน้าที่ดูแลหน่วยงาน “ส่งเสริมสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับชาวต่างชาติอย่างเป็นระเบียบ” ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องผู้อพยพ ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า สาวลูกครึ่งที่ถูกมองเป็นต่างด้าว อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องดีของคนต่างด้าว อย่างผู้มาเยือนและแรงงานต่างชาติ
แต่กลับจะเป็นการเสริมภาพความชาตินิยมแบบญี่ปุ่นเป็นใหญ่ และกีดกั้นผู้อื่นให้เป็นพลเมืองชั้นสองยิ่งกว่าเดิม เพราะแนวคิดของโอโนดะเคยเผยว่า การเป็นคนนอกของเธอ ทำให้เธอมองกลับมาแล้วเห็นถึงคุณค่าความเป็นญี่ปุ่น อันแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ซึ่งควรเก็บรักษาธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไว้มั่นคงอีกด้วย
ด้วยเรือนร่างสูงใหญ่ ชอบแต่งกายด้วยชุดสูท ท่าทางทะมัดทะแมงและไลฟ์สไตล์แบบเอาต์ดอร์สนุกสนาน ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจนักเรียน โดยเฉพาะ บรรดานักเรียนหญิง ที่คลั่งไคล้ ประมาณว่าชื่นชมรุ่นพี่ทอมมาดเท่ในโรงเรียนกันเลยทีเดียว