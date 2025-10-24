คริสตีส์นำอัญมณีหายากประมูลในเอเชียประจำปี

คริสตีส์ (Christie’s) สถาบันประมูลชั้นนำจากฮ่องกง เตรียมจัดงานประมูล Magnificent Jewels ระหว่าง Hong Kong Luxury Week ประจำฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยนำเสนอ The Royal Blue สร้อยคอประดับแซฟไฟร์แคชเมียร์ทรง Cushion สีรอยัลบลูหายาก 16 เม็ด น้ำหนัก 104.61 กะรัต ออกประมูลในเอเชียปีนี้ และจะจัดแสดงในกรุงเทพฯ เป็นที่แรก ก่อนที่จะนำไปจัดประมูลในฮ่องกงวันที่ 25 พ.ย. 68
พร้อมด้วยคอลเลกชันอัญมณีกว่า 100 ชิ้น จากแบรนด์เครื่องประดับชื่อดัง หนึ่งในไฮไลต์คือ ต่างหูแซฟไฟร์แคชเมียร์และเพชรสุดหรู โดดเด่นด้วยแซฟไฟร์สีรอยัลบลูหายากแบบ no-heat ไปจนถึงทับทิมพม่า อย่าง ต่างหูเพชร Red Butterflies ผลงาน James W. Currens รังสรรค์จากทับทิมสี pigeon blood น้ำหนัก 5.05, 5.01, 2.11 และ 2.03 กะรัต และสร้อยข้อมือทับทิมสี pigeon blood น้ำหนักรวม 36.84 กะรัต ประดับเพชร
ส่วนเพชรมีสีและเพชรไร้สีนั้น นำเสนอสร้อยคอเพชร 30.87 กะรัต D/VVS1 Potential Type IIa ที่มีความบริสุทธิ์เหนือระดับ เพชรสีอื่นๆ ได้แก่ เพชร Fancy Orangy-Pink ขนาด 12.86 กะรัต และแหวนเพชร Fancy Vivid Yellow 10.39 กะรัต
สำหรับแบรนด์ระดับโลกไฮไลต์อยู่ที่ สร้อยคอและเข็มกลัดมัลติเจม ‘Tutti Frutti’ จาก Cartier ตามด้วยต่างหูและเข็มกลัดจาก JAR ประดับมุกธรรมชาติ อัญมณีหลากสี และเพชรล้ำค่า รวมถึงเข็มกลัด ‘Peacock’ สีสันสดใสจาก Harry Winston
นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชันหยกเจไดต์ (Jadeites) ชิ้นงานไฮไลต์คือ สร้อยคอหยกลูกปัดสองเส้นขนาดใหญ่ เสริมด้วยต่างหูและแหวนหยกคาโบชองเรียบหรู พร้อมจี้หยกรูปพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักอย่างประณีต