xs
xsm
sm
md
lg

คริสตีส์นำอัญมณีหายากประมูลในเอเชียประจำปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คริสตีส์ (Christie’s) สถาบันประมูลชั้นนำจากฮ่องกง เตรียมจัดงานประมูล Magnificent Jewels ระหว่าง Hong Kong Luxury Week ประจำฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยนำเสนอ The Royal Blue สร้อยคอประดับแซฟไฟร์แคชเมียร์ทรง Cushion สีรอยัลบลูหายาก 16 เม็ด น้ำหนัก 104.61 กะรัต ออกประมูลในเอเชียปีนี้ และจะจัดแสดงในกรุงเทพฯ เป็นที่แรก ก่อนที่จะนำไปจัดประมูลในฮ่องกงวันที่ 25 พ.ย. 68

The Royal Blue
พร้อมด้วยคอลเลกชันอัญมณีกว่า 100 ชิ้น จากแบรนด์เครื่องประดับชื่อดัง หนึ่งในไฮไลต์คือ ต่างหูแซฟไฟร์แคชเมียร์และเพชรสุดหรู โดดเด่นด้วยแซฟไฟร์สีรอยัลบลูหายากแบบ no-heat ไปจนถึงทับทิมพม่า อย่าง ต่างหูเพชร Red Butterflies ผลงาน James W. Currens รังสรรค์จากทับทิมสี pigeon blood น้ำหนัก 5.05, 5.01, 2.11 และ 2.03 กะรัต และสร้อยข้อมือทับทิมสี pigeon blood น้ำหนักรวม 36.84 กะรัต ประดับเพชร

ต่างหูทับทิมพม่า
ส่วนเพชรมีสีและเพชรไร้สีนั้น นำเสนอสร้อยคอเพชร 30.87 กะรัต D/VVS1 Potential Type IIa ที่มีความบริสุทธิ์เหนือระดับ เพชรสีอื่นๆ ได้แก่ เพชร Fancy Orangy-Pink ขนาด 12.86 กะรัต และแหวนเพชร Fancy Vivid Yellow 10.39 กะรัต

สำหรับแบรนด์ระดับโลกไฮไลต์อยู่ที่ สร้อยคอและเข็มกลัดมัลติเจม ‘Tutti Frutti’ จาก Cartier ตามด้วยต่างหูและเข็มกลัดจาก JAR ประดับมุกธรรมชาติ อัญมณีหลากสี และเพชรล้ำค่า รวมถึงเข็มกลัด ‘Peacock’ สีสันสดใสจาก Harry Winston

นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชันหยกเจไดต์ (Jadeites) ชิ้นงานไฮไลต์คือ สร้อยคอหยกลูกปัดสองเส้นขนาดใหญ่ เสริมด้วยต่างหูและแหวนหยกคาโบชองเรียบหรู พร้อมจี้หยกรูปพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักอย่างประณีต

ต่างหูแซฟไฟร์แคชเมียร์

สร้อยข้อมือทับทิมพม่า

เพชรร่วง Fancy Orangy-Pink/VVS2

จี้สร้อยคอ/แหวนเพชร D/VVS1 Potential Type IIa

แหวนเพชรและเพชร Fancy Vivid Yellow/VVS1

ต่างหู JAR ประดับมุกทับทิมและเพชร, ต่างหู JAR และต่างหู JAR ประดับแซฟไฟร์อะเมทิสต์และเพชร

สร้อยคอและเข็มกลัดมัลติเจม

เข็มกลัด Peacock

จี้หยกพระพุทธรูป

สร้อยคอหยกลูกปัดสองเส้น

แหวนหยกและต่างหูหยก

คริสตีส์นำอัญมณีหายากประมูลในเอเชียประจำปี
The Royal Blue
ต่างหูทับทิมพม่า
ต่างหูแซฟไฟร์แคชเมียร์
สร้อยข้อมือทับทิมพม่า
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น