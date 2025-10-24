จากสังเวียนสู่รันเวย์! กับรองเท้ามวยไทย

หนึ่งในโมเมนต์ที่สะกดทุกสายตาบนรันเวย์ปีนี้ ในงาน Bangkok International Fashion Week 2025 คือการปรากฏตัวของรองเท้ามวยไทย สนีกเกอร์รุ่นลิมิเต็ด จาก อาดิดาส ออริจินอลส์ ที่นำแรงบันดาลใจจากพลังแห่งศิลปะการต่อสู้ และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาถ่ายทอดในมิติใหม่ ผ่านโชว์อันทรงพลังของ ISSUE แบรนด์ไทยชั้นนำผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านการเล่าเรื่องความเป็นไทยแบบร่วมสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Mad in Thailand ที่หยิบยกผ้าไทยอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาผ่านกระบวนการออกแบบที่ไร้ขีดจำกัด และเหนือกาลเวลา ผสานความประณีตของงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับพลังของสตรีทแวร์ นำเสนอลุคที่สะท้อนความกล้า ความเชื่อ และความภาคภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
โดยคอลเลกชัน FW25 Muay Thai นำเสนอสนีกเกอร์สองรุ่นดังอย่าง Samba และ Tokyo ในสองสีที่โดดเด่นให้ผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าจะเป็นสีดำ – ทอง หรือสีน้ำเงิน – แดง เสริมกิมมิคด้วยเชือกรองเท้าแบบเกลียวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเชือกพันมือของนักมวย และชาร์มตัวอักษรภาษาไทยคำว่า “อาดิดาส” ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย และพลังของนักสู้ในสไตล์สตรีทได้อย่างลงตัว