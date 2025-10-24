Jim’s Field of Dreams เทรนด์ใหม่ที่อิงกับทิวเขาและผ้ามัดหมี่

จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) แบรนด์ไอคอนิกไลฟ์สไตล์ระดับโลกจากเมืองไทย พาเหล่าแฟชั่นนิสต้าไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามชวนฝันในคอลเลกชันเรดี้ทูแวร์ล่าสุด Jim's Field of Dreams ดึงแรงบันดาลใจจากทิวทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะเทคนิคการทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนช่างทอท้องถิ่น
คอลเลกชันนี้นำเสนอมุมมองใหม่จากวิถีชีวิตที่เปี่ยมเสน่ห์ที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม และนิทรรศการหมู่บ้านไทยผ่านดีไซน์ร่วมสมัย พร้อมถ่ายทอดลวดลายจากมรดกทางวัฒนธรรมในพาเลตสีสดใสและซิลลูเอตที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ครีเอตเป็นแฟชันไอเทมที่ตอบโจทย์โมเดิร์นไลฟ์สไตล์และหยิบมาใส่ได้ทุกวัน
ลายพรินต์ใน Jim's Field of Dreams สะท้อนภูมิทัศน์และวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ผสานงานทอดั้งเดิมเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ลวดลาย Trogon Birds ได้แรงบันดาลใจจากนกขุนแผน (นกสาลิกาดง) ที่พบได้ในพื้นที่เขาใหญ่ กลายเป็นลายกราฟิกที่เบลนด์ดีเทลของธรรมชาติกับลายเส้นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ส่วนลาย San Sai ตีความการทอผ้ามัดหมี่ของช่างทอใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เสริมด้วยองค์ประกอบของแสงไฟอบอุ่นที่อินสไปร์มาจากเทศกาลปล่อยโคมลอยของภาคเหนือ
อีกหนึ่งลายพิเศษคือ Chiang Dao สะท้อนภาพทุ่งหญ้าท่ามกลางดาวเต็มฟ้าผ่านลายมัดหมี่รูปเพชรแสนประณีตในโทนเขียวเข้มและน้ำเงินคราม ลาย Mae Chaem ตีความมัดหมี่ลายเพชรจาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกราฟิกสะอาดตาในโทนสีเรียบเท่ ส่วน Hang Dong ได้แรงบันดาลใจภูมิทัศน์โขดหินใน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเส้นสายเรขาคณิตและพาเลตต์สีเข้มดูสุขุม และลายพรินต์ Coconut Ikat รังสรรค์ลายใบปาล์มพลิ้วไหวดูสง่างามตัดกับเส้นขอบฟ้า ในโทนสีเขียวตัดกับขาวงาช้างและดำตัดกับครีม