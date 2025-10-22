ส่องโมเมนต์คู่รักไฮโซ-ดารา โชว์สวีทหวานหลังเปิดตัว

ช่วงนี้แม้จะไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก แต่ก็ดูว่าดอกรักจะเบ่งบานกันไม่น้อย ด้วยลมหนาวเริ่มจะมา บรรยากาศเข้าสู่ความโรแมนติก จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นคู่รักโชว์สวีทหวานกัน โดยเฉพาะ คู่ที่ครอสโอเวอร์ แวดวงไฮโซเซเลบริตีกับวงการบันเทิง “คู่รักไฮโซ-ดารา” ที่ตอนนี้พากันเปิดตัวออกสื่อ โพสต์โมเมนต์หวานๆ บนโซเชียลมีเดีย ให้ขาเผือก ขาเชียร์ ขาจิ้น ได้หวีดร้องกัน
นำขบวนทัพด้วยคู่ที่ประกาศตัวออฟฟิเชียล อย่าง ทายาทของอากู๋แห่งแกรมมี่ “ระฟ้า ดำรงชัยธรรม” หนุ่มตี๋ร่างสูง ที่ได้ขอแฟนสาว “มิลลี่-คามิลล่า กิตติวัฒน์” นางเอกลูกครึ่งหน้าหวาน ทายาทฝาแฝดนางแบบดัง แต่งงาน ด้วยแหวนเพชรเม็ดโต พร้อมกระเป๋าแอร์เมส ประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ จนหลายคนเซอร์ไพรส์ เพราะเพิ่งจะเห็นภาพคู่แสนหวาน ทั้งที่คบกันมานานถึง 6 ปี
ส่วนคู่นี้หลังเปิดตัวก็หวานกันสุดๆ สำหรับ นักธุรกิจพ่อม่ายหนุ่มอดีตพิธีกรข่าวเศรษฐกิจ “แบงก์-พชร ปัญญายงค์” กับ นักแสดงสาวหน้าเก๋ “โบว์-เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์” ที่ก่อนหน้านี้ ตกเป็นข่าวกอสซิบกับปริศนาธรรมถึงรักครั้งใหม่ของทั้งคู่อยู่นาน จากการจับสังเกตของชาวเน็ต และการลงภาพจากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิด จนมาตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นทางการแล้ว หวานได้แบบไม่แคร์สื่อ แชร์โมเมนต์น่ารักๆ อย่างที่สาวโบว์ไปช่วยเลี้ยงลูกๆ ของฝ่ายชาย หรือทริปเดินทางต่างๆ เรียกได้ว่าตอนนี้ต่างคลั่งรักกันสุดๆ
ด้านนางเอกสาว “พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร” ที่เมื่อต้นปีมีข่าวจบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนอกวงการ ที่คบกันมา 4 ปี แต่หลังจากนั้นก็มีคนสังเกตว่าโลกเธอกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง กับรักครั้งใหม่ โดยคราวนี้ปลูกต้นรักกับ นักธุรกิจหนุ่ม “แทม-ชวนันท์ โชติจุฬางกูร” แห่งโคโค่แทมกรุ๊ป แบบเปิดเผย ให้สัมภาษณ์ชัดๆ เลยว่าคุยๆ กันอยู่ พร้อมแชร์โมเมนต์จีบหวานๆ ให้ได้อัปเดตอยู่ตลอด
สำหรับคู่นี้ก็หวานไม่น้อยหน้าใคร "แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช“ นักแสดงสาวเก่ง ที่คบกับ “แพทริค-ม.ล. ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์” ทายาทเจ้าของบริษัทอสังหาฯ ชื่อดัง มาได้ปีกว่าแล้ว เป็นคู่ที่ดูแตกต่างแต่ลงตัว สาวแพตสไตล์เปรี้ยวแซ่บ สนุกสนาน ฝ่ายชายมาดนิ่งๆ แต่ก็เข้ากันได้ดี มีโมเมนต์สังสรรค์ ออกงานสังคม รวมทั้งไปร่วมฉลองกับครอบครัวอีกฝ่ายได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม เรียกว่ารักนี้ที่บ้านไฟเขียวจ้า
ปิดท้ายที่คู่นี้แม้จะไม่ได้ออกมายอมรับ หรือคอนเฟิร์มข่าวลือความสัมพันธ์ ตั้งแต่ปีก่อน สำหรับคู่หนุ่มแร็ปเปอร์ตัวพ่อ “เจ-เจตริน วรรธนสิน” กับเซเลบสาวร่างเล็ก “แพร-ปาลาวี บุนนาค” แต่การตัวติดกันในงานฉลองวันเกิดของฝ่ายหญิง พร้อมกับหมู่เพื่อนฝูงของทั้งคู่ ที่ผ่านมาก็มีภาพอยู่ร่วมวันสำคัญมาตลอดเป็นปีที่ 2 แล้ว ก็น่าจะการันตีฐานะความพิเศษได้แบบไม่ต้องป่าวประกาศใดๆ