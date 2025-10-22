สไตล์เรียบหรูของเจ้าหญิงคาโกะ กุลสตรีผู้สูงศักดิ์แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น

จากเจ้าหญิงตัวน้อยแห่งราชวงศ์ของญี่ปุ่น ที่เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นหญิงสาวงามสง่า “เจ้าหญิงคาโกะ” พระราชธิดาวัย 30 ชันษา ของมกุฎราชกุมารฟูมิฮิโตะ และพระชายาคิโกะ ที่ตอนนี้นับเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงที่ทรงงานหนักที่สุด ทรงนับเป็นความหวังใหม่ของราชวงศ์เบญจมาศ หนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สืบทอดมานานราว 2,000 ปี และเป็นขวัญใจพสกนิกร ด้วยความเรียบร้อย เป็นกันเองและสุภาพ สมเป็นภาพลักษณ์กุลสตรีแห่งญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
พระองค์จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนานาชาติคริสเตียน ของกรุงโตเกียว เมื่อช่วงปี 2562 ทรงเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลาสั้นๆ พระองค์ทรงตั้งพระทัยศึกษาอย่างจริงจัง มีความใส่ใจด้านภาษาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ ภาษามือ ส่วนกีฬาที่ทรงโปรดคือ สเก็ตน้ำแข็งลีลา ทรงเข้าร่วมการแข่งขันจนได้อันดับท็อปของกรุงโตเกียว
หลังจบการศึกษา พระองค์ก็เริ่มเข้าร่วมภารกิจของราชวงศ์ ทำพระราชกรณียกิจต่างๆ มากขึ้น โดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ต้องช่วยแบ่งเบาภาระของภคินี (พี่สาว) อย่าง เจ้าหญิงมาโกะ ที่ทรงเลือกสมรสกับชายหนุ่มสามัญชน และถอดถอนพระเกียรติเป็นสามัญชน ทำให้เจ้าหญิงคาโกะ แทบจะกลายเป็นราชนิกูลเจนใหม่ฝ่ายหญิงไปโดยปริยาย
ทุกวันนี้พระองค์ทั้งทรงมีภารกิจเยือนต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีต่างๆ ด้วยการทรงงานหนัก มีความน้อบนอม เรียบง่าย อ่อนหวาน พร้อมการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามหลักกุลสตรีแห่งญี่ปุ่นโดยแท้ ทำให้ทุกวันนี้ เธอเป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้รับความนิยมจากพสนิกรมากที่สุด
วันก่อนที่ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานลูกเสือเนตรนารี ก็ทรงปรากฏพระองค์ในชุดเดรสโพกาดอตสีขาว พร้อมเกล้าผมเรียบง่าย และแต่งหน้าแบบธรรมชาติ เสริมให้เห็นถึงสไตล์เรียบหรู คลาสสิก ของพระองค์ ที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากสมเด็จย่า อย่าง สมเด็จพระจักรพรรดินีพันปีหลวงมิจิโกะ ไว้ได้อย่างครบถ้วน