“ปรันตวัฒน์ มารวิชัย” เด็กดุริยางคศิลป์ มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศเดี่ยวแซ็กโซโฟน 2025

เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซ็กโซโฟน “Thailand Saxophone Competition 2025” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ “ปรันตวัฒน์ มารวิชัย” นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง
ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จาก ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ได้แก่ ปภังกร รักษิตชยะกูร และสิรวิชญ์ เจริญโต, รองอันดับ 3 รณกฤต กฤศมน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรองอันดับ 4 สิรภพ แสงมณี จาก ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา โดยมีบุคคลสำคัญจากแวดวงแซ็กโซโฟนและดนตรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ อ.ต๋อง-เมธวัชร์(เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร, อ.รัก-อนันต์ ลือประดิษฐ์, อ.อ้น-พิสุทธิ์ ประทีปะเสน, อ.แก๊ป-อรรคพล หมั่นเจริญ และ อ.โหน่ง-วิชญ วัฒนศัพท์
งานนี้จัดโดย บจก.ฟุสโก กรุ๊ป ร่วมกับ ไอคอนสยาม, บจก.ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย), บจก.ตรีทิพย์คอมเพล็กซ์, พิพิธภัณฑ์ชาโตว์ เดอลา พอร์ชเลน, โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท, โรงพยาบาลเจ้าพระยา และบมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ณ ไอคอนสยาม อาร์ต แอนด์ เคาเจอร์ สเปซ ชั้น 8 ไอคอนสยาม ซึ่งมี ดร. สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการแข่งขัน ซึ่งได้วง Back Up ของคณะอาจารย์พิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรเลงเพลงกับผู้แข่งขัน
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในงานมีมินิคอนเสิร์ตจาก “เรย์จิ๊ส (Re’jizz)” และวง “โอเวอร์โทน แซ็กโซโฟน ควอเต็ท บาย มิวสิค โมเดิร์น ซึ่งมีมี ดร. วีณา เชิดบุญชาติ, ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, กรกช โรจนะโชติกุล, ณัฐสุวีร์ กาญจนมงคล และณัฐวุฒิ เฉลิมวันเพ็ญ ร่วมงาน