นพ.เมธี วงศ์เสนา จัดโครงการวันมะเร็งเต้านมโลก

นพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พญ.อัญวีณ์ เกียรติอภิพงษ์ ผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club by NUTREPREME จัดโครงการวันมะเร็งเต้านมโลก “World Breast Cancer Day 2025” โดยมี พญ.ชนิกาญจน์ อินสว่าง พญ.กาญจนา อารีรัตนเวช นพ.ธีรภพ ไวประดับ พญ.กันตา เหรียญเสาวภาคย์ นพ.พีรวุฒิ นธการกิจกุล ร่วมเสวนา ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
***
ดร. นิตินัย ศรีสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดงาน KING POWER 36th ANNIVERSARY DELIGHTS & SUPRISES: MORE POWER, MORE POSSIBILITIES WITH POWER PASS ฉลองครบรอบ 36 ปี โดยมี ปัญญา เวชบรรยงรัตน์, อาร์ช คอลมิ, วิชญ์ กิจจาทร, เจียระไน บุญประสาทสุข, โอปอล เลิศอุทัย, อรวรา เอื้อสุนทรวัฒนา และฤดีพรรณ เต็มชื่น ร่วมงาน ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
***
โรงเรียนแคร์โรลล์ เพรพ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ธีมฮาโลวีนสำหรับครอบครัววันที่ 1 พ.ย. 68 ณ บองมาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค เวลา 10.00-16.00 น. พบกับบูธแจกขนมรอบบึง, เกมสนุกพร้อมของรางวัล บ้านผีสิง การแสดงและการประกวดร้องเพลงสำหรับเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ ส่วนเวลา 17.30-22.00 น. ณ ลานจอดรถอาคาร B พบกับคอนเสิร์ตจากเหวย เหวย (The Voice) และวงพาราด็อกซ์