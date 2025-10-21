ประชันเมกอัพฝีมือคนไทย โดนใจวัยุร่น สวยได้ อินเตอร์ด้วย

เมื่อ “ใบหน้า” เป็นสิ่งแรกที่ถูกมอง เครื่องสำอางจึงมีส่วนสำคัญในการแต่งแต้มสีสันให้สวยงาม โดดเด่น ที่ผ่านมา เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศมักได้รับการยอมรับและนิยมใช้ แต่ด้วยราคาที่สูง เครื่องสำอางโดยฝีมือคนไทยที่เหมาะกับสภาพผิวและสีผิวคนไทย ในราคาที่จับต้องได้ จึงถูกรังสรรค์ขึ้นมากมาย แถมยังคุณภาพดี โดนใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าจนติดตลาด ถึงขนาดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็มี
ไม่เพียงแค่แบรนด์ดังสัญชาติไทย ที่คนไทยรู้จัก จนได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมานาน อย่าง Srichand, Sasi, Cute Press, KMA Cosmetic, Oriental Princess และ Mistine แต่ยังมีแบรนด์ของคนรุ่นใหม่สัญชาติไทย ที่กำลังมาแรงและอินเทรนด์หลากหลาย เรียกว่าสวยจึ้งโดนใจทุกเพศทุกวัย
เริ่มที่ “Everpink” เมกอัพแบรนด์ไทยของเซเลบสาวแฟชั่นนิสต้า “มู่ลี่-อัญชิสา วัชรพล” ที่มุ่งมั่นทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม เอาใจคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ได้ใช้อย่างมั่นใจ จนโดนใจวัยรุ่นเจน Z เป็นอย่างมาก แถมยังมีหลากหลายไอเทม
ต่อด้วย “KATHY” ของ “นิภาพร บุญยะเลี้ยง” หรือ กระแต อาร์สยาม ซีอีโอแบรนด์เครื่องสำอางนวัตกรรม KATHY AMPEZ COMETICS ที่โด่งดังมาจากผลิตภัณฑ์ลิปสติกหลากเฉดสี พร้อมมุ่งพัฒนาด้วยการเปิดตัวสินค้ากลุ่มใหม่เข้ามาทำตลาด
ส่วน “แฮปปี้ ซันเดย์” (Happy Sunday) ของ “ไอซ์-ภาวิดา ชิตเดชะ” บิวตี้บล็อกเกอร์และอินฟลูฯ ยุคแรกๆ ที่รู้จักกันในชื่อ “ICEPADIE” ผู้ซึ่งชอบแต่งหน้าเอง 7 ปีที่แล้วจึงเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเอง ที่มีสีสันสดใส น่ารัก มีทั้งเครื่องสำอาง อุปกรณ์แต่งหน้า และไอเทมต่างๆ ทั้งก่อตั้งธุรกิจ Mignoné ทำแบรนด์สกินแคร์ และเคยร่วมงานกับ Disney Pixar ในคอลเลกชันพิเศษมาแล้ว
ด้าน “LA GLACE” ของเน็ตไอดอลสาวสายบิวตี้ “ไอติม-เอมลินทร์ ธีรธนากิตติพงษ์” และ “เฟรนฟราย-ทิวาทัพพ์ ธรารักษ์อนันต์” ที่ร่วมกันก่อตั้งเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา จนฮอตฮิตในโลกโซเชียล ฝ่าวิกฤตมาจนสำเร็จ มีผลิตภัณฑ์ความงามครอบคลุมทั้งกลุ่มเมกอัพ สกินแคร์ และแผ่นมาส์กหน้า Mask Sheet ซึ่งได้รับความนิยมจากชาว Gen Z อย่างมาก
แบรนด์ “4U2” ที่มี “แมรี่-อมรรัตน์ อำมาตย์ธนกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ยูทู โค จำกัด เป็นผู้ปลุกปั้นธุรกิจครอบครัวจนเติบโต แถมได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น อย่าง ลิปสติก ลิปบาล์ม และบลัชออน ที่โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สดใส คุณภาพดี ติดผิวยาวนาน แถมราคาจับต้องได้ สินค้ายอดฮิตคือ ลิปสติกหลากคอลเลกชันหลายเฉดสี
แบรนด์ “คาเกะ” (KAGE) ที่เริ่มต้นจากศูนย์ โดย สาวมด ผู้ก่อตั้งอย่างไม่ย่อท้อ จนปลุกปั้นธุรกิจเครื่องสำอาง มีรายได้เกือบ 100 ล้านในเวลาเพียง 2 ปี ด้วยราคาที่จับต้องได้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
สำหรับ “Jovina” ของยูทูบเบอร์สายบิวตี้ ‘แก้ม Gamgy’ (กชวรรณ สัจจา) หรือ แก้ม บิวตี้บล็อกเกอร์คนดัง เจ้าของช่องยูทูบ Gamgychannel ผู้ก่อตั้งบริษัท GK Beauty Company Limited และสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเพื่อคนไทย ทั้งยังเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ Awena อีกด้วย
สุดท้ายที่ แบรนด์ “Supermom” ที่เจ้าของไม่เปิดเผยตัว เพราะต้องการเน้นคุณภาพของสินค้ามากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัว แต่เป็นตัวแม่ในวงการช่างแต่งหน้า เริ่มต้นขายฟองน้ำแต่งหน้า จนขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากมาย จนประสบความสำเร็จอย่างมาก อยู่คู่เมืองไทยมา 11 ปีแล้ว เพราะช่วยเพิ่มสีสันและความสนุกในการแต่งหน้าให้กับทุกคน
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์ที่ได้รับความนิยม อย่าง Deesay, MEILINDA, Odbo, Gino McCray, Lalil และอื่นๆ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งตอกย้ำความสามารถของคนไทย ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก