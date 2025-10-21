xs
ประชันเมกอัพฝีมือคนไทย โดนใจวัยุร่น สวยได้ อินเตอร์ด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อ “ใบหน้า” เป็นสิ่งแรกที่ถูกมอง เครื่องสำอางจึงมีส่วนสำคัญในการแต่งแต้มสีสันให้สวยงาม โดดเด่น ที่ผ่านมา เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศมักได้รับการยอมรับและนิยมใช้ แต่ด้วยราคาที่สูง เครื่องสำอางโดยฝีมือคนไทยที่เหมาะกับสภาพผิวและสีผิวคนไทย ในราคาที่จับต้องได้ จึงถูกรังสรรค์ขึ้นมากมาย แถมยังคุณภาพดี โดนใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าจนติดตลาด ถึงขนาดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็มี
ไม่เพียงแค่แบรนด์ดังสัญชาติไทย ที่คนไทยรู้จัก จนได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมานาน อย่าง Srichand, Sasi, Cute Press, KMA Cosmetic, Oriental Princess และ Mistine แต่ยังมีแบรนด์ของคนรุ่นใหม่สัญชาติไทย ที่กำลังมาแรงและอินเทรนด์หลากหลาย เรียกว่าสวยจึ้งโดนใจทุกเพศทุกวัย

อัญชิสา วัชรพล


เริ่มที่ “Everpink” เมกอัพแบรนด์ไทยของเซเลบสาวแฟชั่นนิสต้า “มู่ลี่-อัญชิสา วัชรพล” ที่มุ่งมั่นทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม เอาใจคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ได้ใช้อย่างมั่นใจ จนโดนใจวัยรุ่นเจน Z เป็นอย่างมาก แถมยังมีหลากหลายไอเทม

กระแต อาร์สยาม


ต่อด้วย “KATHY” ของ “นิภาพร บุญยะเลี้ยง” หรือ กระแต อาร์สยาม ซีอีโอแบรนด์เครื่องสำอางนวัตกรรม KATHY AMPEZ COMETICS ที่โด่งดังมาจากผลิตภัณฑ์ลิปสติกหลากเฉดสี พร้อมมุ่งพัฒนาด้วยการเปิดตัวสินค้ากลุ่มใหม่เข้ามาทำตลาด

ภาวิดา ชิตเดชะ


ส่วน “แฮปปี้ ซันเดย์” (Happy Sunday) ของ “ไอซ์-ภาวิดา ชิตเดชะ” บิวตี้บล็อกเกอร์และอินฟลูฯ ยุคแรกๆ ที่รู้จักกันในชื่อ “ICEPADIE” ผู้ซึ่งชอบแต่งหน้าเอง 7 ปีที่แล้วจึงเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเอง ที่มีสีสันสดใส น่ารัก มีทั้งเครื่องสำอาง อุปกรณ์แต่งหน้า และไอเทมต่างๆ ทั้งก่อตั้งธุรกิจ Mignoné ทำแบรนด์สกินแคร์ และเคยร่วมงานกับ Disney Pixar ในคอลเลกชันพิเศษมาแล้ว

เอมลินทร์ ธีรธนากิตติพงษ์


ด้าน “LA GLACE” ของเน็ตไอดอลสาวสายบิวตี้ “ไอติม-เอมลินทร์ ธีรธนากิตติพงษ์” และ “เฟรนฟราย-ทิวาทัพพ์ ธรารักษ์อนันต์” ที่ร่วมกันก่อตั้งเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา จนฮอตฮิตในโลกโซเชียล ฝ่าวิกฤตมาจนสำเร็จ มีผลิตภัณฑ์ความงามครอบคลุมทั้งกลุ่มเมกอัพ สกินแคร์ และแผ่นมาส์กหน้า Mask Sheet ซึ่งได้รับความนิยมจากชาว Gen Z อย่างมาก

แบรนด์ 4U2

แบรนด์ “4U2” ที่มี “แมรี่-อมรรัตน์ อำมาตย์ธนกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ยูทู โค จำกัด เป็นผู้ปลุกปั้นธุรกิจครอบครัวจนเติบโต แถมได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น อย่าง ลิปสติก ลิปบาล์ม และบลัชออน ที่โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สดใส คุณภาพดี ติดผิวยาวนาน แถมราคาจับต้องได้ สินค้ายอดฮิตคือ ลิปสติกหลากคอลเลกชันหลายเฉดสี

มด แห่งแบรนด์ Kage

แบรนด์ “คาเกะ” (KAGE) ที่เริ่มต้นจากศูนย์ โดย สาวมด ผู้ก่อตั้งอย่างไม่ย่อท้อ จนปลุกปั้นธุรกิจเครื่องสำอาง มีรายได้เกือบ 100 ล้านในเวลาเพียง 2 ปี ด้วยราคาที่จับต้องได้ จึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น

กชวรรณ สัจจา


สำหรับ “Jovina” ของยูทูบเบอร์สายบิวตี้ ‘แก้ม Gamgy’ (กชวรรณ สัจจา) หรือ แก้ม บิวตี้บล็อกเกอร์คนดัง เจ้าของช่องยูทูบ Gamgychannel ผู้ก่อตั้งบริษัท GK Beauty Company Limited และสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเพื่อคนไทย ทั้งยังเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ Awena อีกด้วย

แบรนด์ Supermom

สุดท้ายที่ แบรนด์ “Supermom” ที่เจ้าของไม่เปิดเผยตัว เพราะต้องการเน้นคุณภาพของสินค้ามากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ส่วนตัว แต่เป็นตัวแม่ในวงการช่างแต่งหน้า เริ่มต้นขายฟองน้ำแต่งหน้า จนขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากมาย จนประสบความสำเร็จอย่างมาก อยู่คู่เมืองไทยมา 11 ปีแล้ว เพราะช่วยเพิ่มสีสันและความสนุกในการแต่งหน้าให้กับทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์ที่ได้รับความนิยม อย่าง Deesay, MEILINDA, Odbo, Gino McCray, Lalil และอื่นๆ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งตอกย้ำความสามารถของคนไทย ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก

