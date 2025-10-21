ตำนานงานแต่งสุดอลังการ ของ 5 คู่รักซุป’ตาร์จีน

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีข่าวไหนจะใหญ่ไปกว่า ข่าวการเข้าพิธีวิวาห์ของคู่แต่งงานไอดอลชื่อดังแห่งยุค อย่าง “หวงจื่อเทา กับสวีอี้หยาง” ที่จัดงานแต่งสุดอลังการดาวล้านดวง สมศักดิ์ศรีทายาทลูกชายมหาเศรษฐีของเจ้าบ่าว โดยนับเป็นธรรมเนียมของบรรดาเซเลบคนดังชาวจีน ที่แต่งงานทั้งทีจะธรรมดาไม่ได้ วันนี้จะพาคุณไปดู 5 ตำนานงานแต่งของดาราจีน ที่จัดกันหรูหราไม่ธรรมดาทั้งนั้น
เริ่มจากคู่แรกที่เพิ่งเข้าพิธีไปคือ “หวงจื่อเทา” อดีตสมาชิกวง EXO ที่สร้างชื่อจากเคป๊อปก่อนกลับไปสร้างชื่อในวงการบันเทิงจีน เป็นทั้งนักแสดง นักร้อง และเจ้าของค่าย ซึ่งเข้าพิธีกับ “สวีอี้หยาง” อดีตเพื่อนเด็กฝึก และกลับมาเป็นเด็กฝึกที่ค่ายของเธอในเมืองจีน ก่อนจะสานสัมพันธ์รักกัน นับเป็นคู่รักที่เปิดเผยสวีทหวานออกสื่อ ต่างจากคู่รักดาราจีนทั่วไป พิธีแต่งงานจัดขึ้นที่เมืองริมทะเลสุดโรแมนติกอย่าง ซานย่า ที่เกาะไหหนาน ธีมคล้ายกับงานแต่งในซีรีส์ดัง You’re my Glory ท่ามกลางดวงดาวสุดคลาสสิก ถ่ายทอดทางไลฟ์สตรีมมีผู้คนเข้าชมกว่า 20 ล้านคน
ถัดมาเป็นตำนานของคู่รักยุคก่อน อย่าง “เหลียงเฉาเหว่ย กับหลิวเจียหลิง” ที่ยยงเพื่อนฝูงไปงานแต่งงานไกลถึงภูฏาน นับเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากราชวงศ์ภูฏาน แถมยังได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพระราชวัง และได้สวมใส่เครื่องแต่งกายตามพระราชพิธีของกษัตริย์และพระราชินี เพื่อถ่ายภาพแต่งงานอีกด้วย
อีกคู่ที่บินไปแต่งที่ต่างประเทศเช่นกันคือ คู่นางเอกตัวท็อป “หยางมี่ กับหลิวข่ายเหวย” ที่ขนญาติและเพื่อนๆ ดารา บินมาแต่งงานที่ บลูการี รีสอร์ท โรงแรมสุดหรูที่เกาะบาหลี แบบเรียบง่ายเป็นส่วนตัว แต่ก็ใช้งบประมาณเกือบร้อยล้านบาท ในการเช่าพื้นที่และตกแต่งบรรยากาศ ให้เต็มไปด้วยดอกกุหลายสีขาวสุดโปรดของเจ้าสาว
ส่วนคู่นี้ก็แต่งที่บาหลีแต่คนละสถานที่ โดยพระเอกสุดหล่อ “โต๊วเซียว จูงมือ ลอรินดา โฮ” ลูกสาวของมหาเศรษฐี เจ้าพ่อกาสิโนของมาเก๊า มาแต่งงานที่โรงแรมซิกเซนส์ที่เกาะบาหลีอย่างอลังการ ทุ่มเงินราว 3 ร้อยล้านบาท ปิดโรงแรมให้ครอบครัว ญาติมิตรและเพื่อนฝูงพัก พร้อมเนรมิตสถานที่ให้เป็นสรวงสวรรค์ริมทะเล โดยจ้างเจ้าหน้าที่และตำรวจรักษาความปลอดภัยกว่า 120 คน
ปิดท้ายที่งานแต่งของ “แองเจลาเบบี้ กับหวงเสี่ยวหมิง” จัดที่ศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เมื่อ 10 ปีก่อน ทำเอาตกตะลึงกับงบจัดงานที่สูงถึง 1 พันล้านบาท ทั้งสถานที่ ชุดแต่งงานแบบสั่งตัดพิเศษแบรนด์เนมของเจ้าสาว รวมถึงของกำนัลให้แขกเหรื่อ สมฐานะซุป’ตาร์สุดเวอร์ของทั้งคู่ ที่มีไลฟ์สไตล์อลังการ เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่กว่างานประกาศรางวัลปลายปีเสียอีก