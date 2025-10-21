xs
คนดังแห่ชอปสินค้าวาไรตี้สุดคิวต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟลายอิง ไทเกอร์ โคเปนเฮเกน (Flying Tiger Copenhagen) แบรนด์ร้านค้าปลีกสัญชาติเดนมาร์ก จัดงานเปิดตัวในประเทศไทย ภายใต้สิทธิ์แฟรนไชส์โดย บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ด้วยงานดีไซน์จากแนวคิดการออกแบบสไตล์เดนิช (Danish Design) และวัฒนธรรมฮุกกะ (Hygge) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเดนมาร์ก ที่ต้องการสร้างความรู้สึกดีๆ ด้วยสิ่งของที่ผู้คนได้จับจองเป็นเจ้าของ ภายใต้ราคาที่จับต้องได้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simple & Creative Maze” ที่เน้นความสนุกสนานในการจัดวางสินค้า


พบกับการออกแบบสินค้าที่ไม่ธรรมดา เสมือนมอบความพิเศษลงไปในสินค้าชิ้นต่างๆ ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตประจำวันที่พิเศษและสนุกสนานขึ้น ที่สำคัญคือ ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์

Flying Tiger Copenhagen จำหน่ายทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด ของใช้ทั่วไป, เครื่องเขียน, ของเล่น, ของตกแต่งในงานฉลองต่างๆ ล่าสุดมาปักหมุดสาขาแรก ณ เอ็มสเฟียร์ และเตรียมตัวพบกับอีก 5 สาขา เร็วๆ นี้

ขันทอง อุดมมหันติสุข และพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

นิว ชยพล และ แอลลี่ อชิรญา

วสุวัส คูหาเปรมกิจ

ศิลปินวง ALALA

สิริธร กรีวงษ์





