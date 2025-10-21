“แอนโทเนีย โพซิ้ว” ควงคู่มาริโอ้ ฉลอง 10 ปีแว่นตา โอนเดส์

บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (OWNDAYS Thailand) ฉลองทศวรรษแห่งความสำเร็จ จัดงาน "OWNDAYS THAILAND 10th ANNIVERSARY - THANK YOU FOR YOUR SUPPORT OVER THE YEARS" ภายใต้แนวคิด “From Seed to Success – A Decade of Vision” เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษในคอนเซ็ปต์ “Every day is a blessing” ประกอบด้วย 6 ดีไซน์ แรงบันดาลใจจากความเชื่อ และแรงศรัทธาในมหาเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ ‘พระพิฆเนศ’ ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ การขจัดอุปสรรคและความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต
ภายในงานยังมีการเปิดตัวแว่นตาคอลเลกชันพิเศษ ด้วย Contemporary Dance ในธีม GRAIN TO GROWTH โดยมี แอนโทเนีย โพซิ้ว (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนางงามจักรวาล 2023) โชว์แว่นตา โอนเดส์ คอลเลกชันพิเศษ “รุ่นปางแห่งอำนาจบารมี” ทั้งสวยสง่าและทรงพลัง พร้อมด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร์หนุ่มสุดหล่อ “มาริโอ้ เมาเร่อ” อวดลุคพร้อมแว่นตา โอนเดส์ “รุ่นปางแห่งความมั่งคั่ง” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั้งสายแฟน และสายมู เรียกได้ว่า 2 in 1 ทั้งเก๋ ทั้งเปี่ยมศรัทธาในคราเดียว
พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากคุณพ่อลูกสอง และคุณพ่อลูกสี่ แดน & บีม ที่พาครอบครัวมาร่วมฉลองด้วย โดยคู่แฝดของพ่อบีม พี่ธีร์ และ น้องพีร์ ยังเป็นพรีเซนเตอร์ของ OWNDAYS Junni ด้วย