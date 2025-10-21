“No Heart Here” ศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดย ก้องกาน ถ่ายทอดความลึกซึ้งผ่านแฟชั่น

SASOM แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าแฟชั่นและของสะสม ร่วมกับ gongkanthings แบรนด์ไลฟ์สไตล์ของศิลปินไทยชื่อดังระดับนานาชาติ “ก้องกาน–กันตภณ เมธีกุล” เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุด No Heart Here (2025) ที่ต่อยอดจากนิทรรศการชื่อเดียวกันในปี 2024 ถ่ายทอดเรื่องราวของ “เด็กชายที่มีหลุมดำบนหน้าอกซ้าย” สัญลักษณ์ของความ “ไร้หัวใจ” ที่สะท้อนการเยียวยาความทุกข์และความเศร้า พร้อมชวนให้ผู้คนสำรวจอารมณ์และความคิดที่อยู่เบื้องลึกของตนเอง
หลังจากนิทรรศการ No Heart Here (2024) ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม “ก้องกาน” ได้นำแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบแฟชั่น เพื่อให้ทุกคนสามารถ “สวมใส่ศิลปะ” และสัมผัสความหมายของผลงานได้ในชีวิตประจำวัน ผ่านดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในแบบฉบับของเขา
คอลเลกชันนี้ยังมีผลงานพิเศษอย่าง I Didn’t Want to Be in Basketball Class (2025) เสื้อกราฟิกที่สื่อถึงความทรงจำและความเจ็บปวดในวัยเด็กอย่างแยบคาย รวมถึง Public But Private (2023) ผลงานจากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของก้องกานที่กรุงโซล ซึ่งกลายเป็นชิ้นสะสมที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก
ในวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป พบกับการเปิดจำหน่ายผลงานจาก Gongkan ที่ SASOM ทั้งคอลเลกชัน Public But Private (2023) และ No Heart Here (2024 และ 2025) ซึ่งนับเป็นการ Full Collection Launch ของความร่วมมือระหว่าง SASOM และ gongkanthings ที่นำผลงานสุดไอคอนิกกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ SASOM ให้แฟน ๆ ได้สะสมอย่างครบเซตในที่เดียว
พร้อมกันนี้ยังมีการนำฟิกเกอร์จากคอลเลกชัน No Heart Here (2024) มาจำหน่ายอีกครั้ง เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ SASOM — เฉพาะฟิกเกอร์ 40 ตัวแรกจะได้รับลายเซ็นจากศิลปิน “ก้องกาน” (Limited! The first 40 figures will be signed by the artist) และทุกออเดอร์ยังมาพร้อมของแถมสุดพิเศษ SASOM x Gongkan Sticker ฟรีทุกคำสั่งซื้อ
สามารถเป็นเจ้าของคอลเลกชันได้เฉพาะทาง SASOM ทั้งบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.sasom.co.th รวมถึง gongkanthings.com รีบจับจองก่อนสินค้าหมด สินค้ามีจำนวนจำกัด และเพื่อเป็นการต้อนรับนักสะสมหน้าใหม่โดยเฉพาะ! รับส่วนลดสุดพิเศษทันที 10% (สูงสุด 150 บาท) สำหรับการซื้อครั้งแรก โดยไม่มีขั้นต่ำในการใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 ตุลาคม 2568 คูปองจะเด้งผ่าน Push Notification ให้คุณไม่พลาดโอกาสนี้!