คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องเข้ามาขัดจังหวะบ้างเป็นระยะพอที่จะรับมือได้ไหวอยู่เว้นแต่ว่าจะคิดวิตกกังวลไปเอง มิควรที่จะเอาตนเองเป็นศูนย์กลางมากจนเกินไป บางทีปล่อยให้สถานการณ์พาไปบ้างก็ดี ควรแชร์ประสบการณ์และความคิดความเห็นกับคนอื่นๆเผื่อว่าจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง เมื่องานของตนอยู่ตัวหรือเข้าที่เข้าทางดีมีสิทธิ์ที่จะถูกส่งตัวไปขัดตาทัพสำหรับภารกิจบางอย่างซึ่งจะเป็นผลดีของคุณต่อไปในอนาคต เป็นโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและแนะนำผู้อื่น การเดินทางไม่ค่อยสะดวกและราบรื่นนัก หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อความปลอดภัย ลูกสมุนทำงานไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ต้องติวเข้มซะหน่อยแล้ว
ด้านการเงิน มีความคล่องตัว แต่ค่อนข้างที่จะมือเติบ โดยเฉพาะเงินสดจะอยู่ในมือไม่ได้นาน หมดเปลืองไปกับการซื้อหาความสุขและความสะดวกสบาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คุณชอบยังตาไม่ถึง ส่วนคนมีคู่ เรื่องบางอย่างไม่พูดบ้างก็ได้ จะได้ไม่มีปัญหา
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
นิ่งนอนใจมากไปก็จะกลายเป็นความประมาทและอาจจะทำให้ต้องพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้ ควรต้องกระตือรือร้นและขวนขวายให้มากขึ้น คิดจะทำการสิ่งใดควรเริ่มซะแต่เนิ่นๆ เร่งเดินเครื่อง ควรเหลือเวลาไว้เพื่อเก็บตกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วย จะถูกกดดันจากความคาดหวัง มีเรื่องที่จำเป็นต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยเฉพาะเมื่อตกอยู่ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง อย่าหลุดปากพูดอะไรที่มิได้ตรึกตรองให้ดีก่อน ผลงานหรือการกระทำอาจโดนเปรียบเทียบบ้างก็เป็นธรรมดา ต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มาก ต้องรักษาภาพลักษณ์และมิควรนำชื่อเสียงไปเสี่ยง มีการเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่าง จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือมีผู้ชักชวนให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านจิตอาสา
ด้านการเงิน พอกินพอใช้ ฉลาดใช้ ไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่หากจะหมดไปก็เพราะความสงสารเห็นใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิด มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าหยูกค่ายาต่างๆ ระวังทรัพย์สินหายจากความสะเพร่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักกับคนใกล้ตัว อยู่ในแวดวงเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหงกันบ่อยเพราะใช้แต่อารมณ์
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
เจองานงอกอยู่เนืองๆ วุ่นไม่เลิก การจัดการแต่ละเรื่องดูเหมือนว่าจะลงตัวไม่ง่าย เหนื่อยขึ้นเป็นสองเท่า ต้องวางหมากใหม่ ติดตามความคืบหน้าของสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว มีบางสิ่งที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น ทักษะและประสบการณ์จะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เผชิญอยู่ได้โดยปราศจากข้อกังขาใดๆ เป็นช่วงที่ต้องใช้การสื่อสารและการเจรจาเป็นสำคัญ มีบางครั้งบางทีที่จำเป็นต้องพึ่งบารมีผู้ใหญ่ในการช่วยเกริ่นนำให้ก่อนพอเป็นพิธี ต้องบริหารเวลาและกำลังให้ดีมิฉะนั้นจะเสียชื่อได้เพราะทำงานเสร็จไม่ทันหรือคุณภาพและมาตรฐานด้อยลงไป เทคนิคหรือความรู้บางอย่างต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอันมากกว่าจะได้มา บางกรณีต้องสะกดอารมณ์ไว้มิเช่นนั้นปัญหาจะลุกลามบานปลายได้
ด้านการเงิน พอกินพออยู่สมฐานะ ยังใช้จ่ายตามใจมากไม่ได้ ภาระผูกพันยังมีอยู่ มีเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ควรตุนสำรองไว้บ้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงสูงพอสมควร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด บุคลิกยังไม่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมากพอ ส่วนคนมีคู่ หงุดหงิดง่ายทำให้มีปากเสียงกันบ่อย
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
หลายสิ่งมิได้เป็นไปดังทฤษฎีหรือสิ่งที่ได้เคยรับรู้มา การดำเนินงานใดๆก็มิได้รวดเร็วทันใจนัก มีเหตุให้ต้องเสียพลังงานและเวลาไปเปล่าๆโดยที่แทบจะมิได้อะไรเลย ต้องเหน็ดเหนื่อยใจอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ในลักษณะของการทำคุณบูชาโทษเข้าให้อีก ควรต้องมีความระมัดระวังในการสื่อสารหรือเจรจาใดๆก็ตาม ความใจร้อนวู่วามจะยิ่งส่งผลเสียให้ต้องเพลียจิตมากขึ้น แต่กับในบางเรื่องก็มิได้เหนือไปกว่าความคาดหมายนัก หากคิดทำอะไรที่เสี่ยงก็ควรชั่งน้ำหนักในส่วนของความคุ้มค่าให้ดีด้วยคนที่พร้อมจะดีสเครดิตคุณอยู่ประจำตำแหน่งแล้ว ปัญหาที่ถาโถมยังมิอาจเคลียร์ให้จบได้ในคราวเดียว จะถูกเบี้ยวนัดหรือเกิดการทำผิดข้อตกลง มีเรื่องที่ทำให้ขาเก้าอี้ต้องสะเทือน
ด้านการเงิน หารายได้ได้มากขึ้น ยิ่งขยันยิ่งรวย จะพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ แต่จะมีคนคอยตอดเล็กตอดน้อยตลอด ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบในสัญญา งดค้ำประกัน จะเก็บทรัพย์สินที่มีคนทำตกหล่นไว้ได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่เข้ามาเป็นตัวเลือกดูเหมือนว่ายังไม่เข้าตาสักเท่าไหร่ ส่วนคนมีคู่ แค่ดูแลเอาใจใส่กันบ้างก็พอ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
เป็นจังหวะที่จะได้ปรับปรุงหรือทำการเปลี่ยนแปลงหรือได้ทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้าง ต้องผนึกกำลังทั้งบุ๋นและบู๊ ควรมีวิธีการรับมือที่หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีเรื่องให้เพลียใจเบาๆเกี่ยวกับผู้ใหญ่บางท่านหรือผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าบางคน ต้องตกเป็นที่ปรึกษาจำเป็นให้ใครต่อใคร แต่ในบางเคสยังอ่อนประสบการณ์หรือไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอก็ควรบอกไปตามตรงและคงทำได้แค่รับฟังเฉยๆเท่านั้น เข้าสู่โหมดจริงจังให้มากกว่าเดิม ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นจะทำอะไรก็ต้องรอบคอบและรัดกุม ตราบใดที่ยังไม่มีการทำสัญญาข้อตกลงให้เป็นกิจลักษณะก็อย่าเพิ่งเชื่อล่ะ
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพพอควร แต่ทางรั่วไหลยังมี ถ้าไม่หักห้ามใจกระเป๋าโล่งไปได้ง่ายมาก จะมีคนร้อนเงินมาของหยิบยืม จะซื้อของมีค่าอะไรต้องระวังอาจได้ของมีตำหนิ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เป็นไปได้มากที่จะตกหลุมรักใครบางคนเข้าให้ ส่วนคนมีคู่ เรื่องบางเรื่องมิใช่จะแก้กันได้ง่ายๆฉะนั้นก็ต้องปลง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
การงานยังคงมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ยังคงคาดเดาสถานการณ์ได้ลำบาก แต่ที่แน่ๆก็คือแนวร่วมของคุณยังเยอะอยู่พอสมควร บทที่จะสำเร็จหรือได้สิ่งใดมาบ้างทีก็แทบที่จะไม่ต้องออกแรงมากนัก มิควรที่จะปฏิเสธการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ แต่ในเรื่องของคำพูดคงต้องระวังๆบ้างเพราะอาจจะทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบแม้ว่าจะเป็นไปโดยมิได้ตั้งใจหรือเป็นเหตุให้ใครบางคนรู้สึกไม่ดี บางท่านจำต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือถูกส่งให้เข้าไปไกล่เกลี่ยก็ควรที่จะมีความเป็นกลางด้วยล่ะ มีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากการที่ได้ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาหรือเจองานเข้าชนิดที่เรียกว่าเป็นไฟลท์บังคับจำเป็นต้องรับหน้าที่
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ดี หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ซื้อง่ายขายคล่อง ทาค้าขึ้น เอาใจลูกค้าเก่งทำให้มีขาประจำเพิ่ม หรือจะได้ทุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่ามองคนที่เปลืองนอกให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีที่สุด ส่วนคนมีคู่ ค่อนข้างที่จะหวานอมขมกลืน แต่ก็จะเป็นแบบนี้อีกไม่นาน
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ต้องสังเกตการณ์ดีๆ เป็นช่วงที่ใช้สมองมากกว่ากำลัง จะมีการพบปะเจรจาทั้งในแบบที่เป็นทางการและส่วนตัว หลายอย่างมีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นระยะ ปัญหาที่ยังคาราคาซังต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเคลียร์ได้หมด ต้นทุนความรู้ความสามารถในบางเรื่องยังมีน้อยจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มหรือพัฒนาเป็นการด่วน มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้สถานการณ์หรือสิ่งที่คาดหวังต้องเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดความสับสนไปชั่วขณะจนต้องมีการตั้งหลักและปรับกลยุทธ์กันใหม่ ช่วงนี้อาจมีบางคนขอร้องให้ช่วยในเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกลำบากใจหรือช่วยปกปิดความลับบางอย่างให้ แต่ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดควรเน้นความโปร่งใสและยึดความถูกต้องไว้ก่อนเป็นดี อะไรที่เรียนผูกไว้ก็ต้องเรียนแก้เอาเอง หากคิดที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจก็ควรต้องทำใจหน่อย
ด้านการเงิน ไหลเวียนคล่อง กำลังซื้อมีมาก สามารถจัดเต็มในทุกสิ่งที่ต้องการ ระวังถูกหลอกให้ซื้อของเก่าของโบราณ มีรายจ่ายเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายหรือเป็นเรื่องของรายการซ่อมต่างๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่โดนใจเข้าอย่างจัง ส่วนคนมีคู่ ปัญหาแบบลิ้นกับฟัน งอนกันจนกลายเป็นเรื่องปกติ
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ความกดดันเข้าครอบงำกลายๆ สิ่งที่แอบคาดหวังอาจจะเป็นอะไรที่ผิดจังหวะเวลาคงต้องอาศัยเวลาอีกสักพักกว่าที่สมประสงค์ เรื่องที่ต้องการคำตอบกว่าที่จะได้ข้อสรุปเล่นเอาเลือดตาแทบกระเด็น บางกรณีน่าจะเกิดจากความเกรงใจที่ไม่เข้าท่าก็เป็นได้ จะมีเรื่องทำให้คุณต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยโดยที่ไม่รู้ตัว สมุนบริวารทำงานเกินบทบาทหน้าที่หรือเหตุจากความปรารถนาดีแต่กลับเพิ่มความยุ่งยากให้คุณมากขึ้นไปอีก พึงต้องสงบปากสงบคำให้มาก การชี้แจงใดๆต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มิควรเพาะศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็น อย่าโต้แย้งผู้ใหญ่ จะเจอสถานการณ์แบบฝนตกไม่ทั่วฟ้า สิ่งที่พบเจอมิได้เป็นไปโดยบังเอิญ การมองอะไรในมุมกลับจะทำให้มองเห็นหนทางใหม่ที่ต่างออกไปก็ได้นะ ระวังจะโดนทวงสัญญาในเรื่องที่รับปากไว้
ด้านการเงิน เมคมันนี่กันน่าดู มีเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะโดยเฉพาะการดูแลเด็กเล็กในปกครอง ควรตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนมิฉะนั้นอาจเสียเงินเปล่า ต้องเบรกบ้างอย่าตามใจตัวเองมากนัก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะพบคนที่ถูกใจ มีรสนิยมคล้ายกันอีกด้วย ส่วนคนมีคู่ ครอบครัวอบอุ่น มีเวลาอยู่กันมากขึ้น
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ยังมิอาจวางใจในสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่นัก โจทย์ที่รับมาแม้ว่าจะไม่ยากแต่ปัจจัยบางอย่างก็มิอาจที่จะควบคุมได้ ระวังการทำบางสิ่งที่เกินเลยหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยล่ะ การมีสังคมที่กว้างขวางมากขึ้นก็เป็นประหนึ่งดาบสองคมเช่นกัน จะกลายเป็นที่จับตามองโดยไม่รู้ตัว จะได้กรณีศึกษาใหม่เพิ่มจากการทำอะไรที่แผลงๆหรือเป็นเหตุจากความผิดพลาดที่กลับร้ายกลายเป็นดีไป จะมีการตัดสินใจในแบบที่มิมีใครคาดคิดคาดฝัน มีความคิดอ่านที่สวนทางกับผู้อื่นทำให้มองเห็นโอกาสในขณะที่คนอื่นๆมองข้าม การแก้ไขอุปสรรคปัญหาบางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสูง บางท่านอาจจะมีความคิดที่ล้ำหน้าไปไกลจนใครๆตามได้ทันการพูดคุยในข้อตกลงใดๆควรทำสัญญาให้เป็นกิจลักษณะอย่างน้อยก็กันเหนียวไว้ก่อน เดินทางบ่อย ระวังปัญหาสุขภาพจากความหักโหม
ด้านการเงิน รายรับกระเตื้องขึ้น ได้เงินจากหลายทาง ส่วนใหญ่หมดไปกับการเลี้ยงดูปูเสื่อหรือเป็นไปในลักษณะถูกมัดมือชก มีรายจ่ายเป็นค่าภาษีสังคมหรือเพื่อหน้าตาทางสังคม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักต่างวัย ส่วนคนมีคู่ แกล้งกันไปแหย่กันมา สุดท้ายก็มีปัญหาจนได้
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ฝีมือดีและมีประสบการณ์มากพอที่จะทำให้ผู้ใหญ่วางใจมอบหมายภารกิจสำคัญหรืองานด่วนให้จัดการโดยมีข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจมิใช่น้อย เรียนรู้และสามารถเข้าใจอะไรได้เร็วจึงทำได้ดีแม้จะไม่ได้มีความถนัดมากมายนัก แต่ก็เหมือนกับจะเป็นดาบสองคมด้วยเช่นกันเพราะช่วงนี้อะไรๆก็ตกหนักที่คุณเหมือนถูกกินแรงเบาๆ ถึงต้องทำงานแข่งกับเวลาแต่ก็จะได้ความคืบหน้าไว มีอำนาจการตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจำเป็นต้องได้ข้อมูลบางอย่างในเชิงลึกเพื่อป้องกันความผิดพลาด จะได้รับความช่วยเหลือในบางเรื่องจากบุคคลที่คุณเองก็คาดไม่ถึงทำให้ความยากลดลง คุณสมบัติเหมาะที่จะได้รับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้นมาก มีทั้งรายได้เสริมและรายได้หลัก จับจ่ายใช้สอยได้สบายมือกว่าเดิม มีเงินโปะหนี้ จะมีคนมาช่วยใช้ตังค์ มีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนใกล้ชิด ระวังเงินหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแม่สื่อแม่ชักเยอะ น่าจะเจอสักคนที่รู้สึกดี ส่วนคนมีคู่ สงบศึกชั่วคราว มีเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
คงต้องกล้าคิดและกล้าตัดสินใจให้มากขึ้น เลิกหลบอยู่หลังผู้อื่นเสียที มีหลักการในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงการแก้ปัญหาด้วย มิควรที่จะนิ่งนอนใจให้มากไปมิฉะนั้นท่านจะถูกรุ่นหลังแซงหน้าไปไกล พินิจพิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบและใส่ใจกับทุกเรื่องที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง บางงานอาจจำเป็นต้องรื้อและตั้งต้นใหม่ก็เป็นได้ ประเมินสถานการณ์ให้ไว น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือเทคนิคบางอย่างกันใหม่ ควรต้องหูไวตาไว สำหรับอะไรที่มิได้เกินกว่าจะรับได้ก็อาจต้องตามน้ำไปบ้าง ความชัดเจนในการสื่อสารก็เป็นอีกสิ่งที่จะละเลยมิได้ พยายามทำความเข้าใจในสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงก่อนที่จะตอบรับหรือลงนามเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง กับหุ้นส่วนหรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนะได้ไม่ก้าวก่ายหน้าของกันและกัน อาจต้องเดินทางปุบปับหรือเจอปัญหาสุขภาพรบกวน
ด้านการเงิน หมุนเวียนคล่อง มีเงินผ่านมือเยอะ ควรใช้จ่ายอย่างมีสติ อย่าฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็น ระวังทรัพย์สินหายหรือหมดไปแบบสูญเปล่า ความเผลอเรอทำให้หยิบของมาไม่ครบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ใช่ ต้องเร่งทำคะแนน ส่วนคนมีคู่ มีความพยายามที่จะเข้าใจกันและกันมากขึ้น
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สิ่งที่ดำเนินการจู่ๆก็มีเหตุให้ต้องสะดุด หนทางไม่เรียบลื่นปลอดโปร่งสักเท่าไหร่ ต้องค่อยจัดการทีละเรื่อง สิ่งใดที่ยังด้อยประสบการณ์ก็ต้องเรียนรู้หรือสอบถามจากผู้ที่คร่ำหวอดในวงการ มิควรตัดสินใจโดยพลการหรือปราศจากข้อมูลที่มากพอ นัดหมายต่างๆหรือการเจรจาใดๆจะถูกเลื่อนออกไปก่อนด้วยเหตุบางประการ ข้อสรุปที่ได้อาจจะไม่ตรงกับความต้องการทำให้ต้องปรับแผนกันยกใหญ่ คงจะต้องได้เคาะสนิมความรู้กันบ้าง บางท่านอาจจะใช้ความกล้าไปผิดทางหรือยังไม่เข้าใจสถานการณ์มากพอจึงควรระวังให้มากด้วย แต่ละสิ่งไม่ควรปล่อยผ่านไปง่ายๆ จะมีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือวิตกไปต่างๆนานา บางทีโอกาสจะเข้ามาในจังหวะเวลาที่ไม่พร้อมหรือเหตุปัจจัยบางอย่างที่ไม่เอื้อจึงจำใจต้องขอบาย ระวังคำพูดที่จะก่อเกิดความขัดแย้ง แต่งานที่ต้องมีการยืดเส้นยืดสายหรือมิได้หยุดนิ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้สวยกว่า
ด้านการเงิน พูดจาเป็นเงินเป็นทอง ริจะเป็นนักช้อปก็ต้องขยันต่อรองราคา รายจ่ายเยอะต้องคิดหลายๆตลบหน่อยอย่าควักง่ายเกินไป เก็บหอมรอมริบไว้บ้าง ระวังจะเสียท่าเพราะความไว้ใจจนต้องสูญเงินไปเปล่าๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด น่าจะต้องปรับลุค และเพิ่มเสน่ห์ในตัวให้มากขึ้นอีกนิด ส่วนคนมีคู่ เดินทางสายกลางดีที่สุด อะไรที่สุดโต่งนักก็ไม่ดี