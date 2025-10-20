"สลิล ล่ำซำ" ร่วมพิธีตานก๋วยสลาก พร้อมแจกแจงถี่ถ้วน!

หลังจากที่เซเลบสาวสวย "น้ำ-สลิล ล่ำซำ" ได้ไปร่วม "พิธีตานก๋วยสลากหลวง" ณ วัดยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เธอก็มาแจกแจงให้ฟังไว้ว่า "พิธีนี้เป็นประเพณีโบราณ ของชาวล้านนา ที่จะจัดขึ้นก่อนออกพรรษา หรือโดยประมาณเดือนกันยายน จนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในช่วงที่ทำนาเสร็จแล้ว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ ด้วยการทำบุญไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าก๋วยสลาก
ก๋วยสลากนี้ สานจากไม้ไผ่ ข้างในถูกห่อหุ้มด้วยใบขมิ้นและใบตอง บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก เครื่องอุปโภคบริโภค โดยชาวบ้านจะนำก๋วยสลากของแต่ละคน ไปวางเรียงรายอยู่ด้านนอกพระวิหาร เต็มพื้นที่ลานวัด เพื่อทำพิธีทางศาสนา จากนั้นจะมีการสุ่มแจกสลากให้กับพระแต่ละรูปพระรูปใดจับได้ตานก๋วยสลากของใคร ก็จะเรียกชื่อเจ้าของออกมารับศีลรับพร
ตอนเช้าก่อนเริ่มพิธี จะมีขบวนประกวดแห่ต้นสลาก โดยคณะศรัทธาบ้านยางหลวง จากนั้นจะมีการประกาศรางวัล การประกวดต่างๆ และในช่วงเที่ยงวัน จะแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ในก๋วยสลาก ให้กับชาวบ้านที่มารอรับ หรือนำไปแจกจ่ายสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้อีกต่อหนึ่ง เพราะข้าวของเครื่องใช้ในตานก๋วยสลาก มีมากเหลือเฟือสำหรับพระสงฆ์
ในวันงานพิธีชาวบ้านที่มาร่วมงานจะร่วมใจกันใส่เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ฝ้ายหรือไหม โดยเฉพาะผู้หญิงจะนุ่งซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของชาวแม่แจ่ม"
ใครที่ไม่เคยรู้จักประเพณีนี้ สาวน้ำเล่าไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
#CelebOnline #Celeb #gossip #ตานก๋วยสลาก #สลิลล่ำซำ #แม่แจ่ม #เชียงใหม่