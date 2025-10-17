3 คู่พี่น้องเซเลบรุ่นใหม่หัวใจ CSR ทำการกุศลปั้นโปรไฟล์สุดเลิศ

เพราะในเจนเนอเรชั่นนี้ การเก่งแต่ในเรื่องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไป การจะเติบโตไปอย่างดีได้ ต้องรวมไปถึงการมีรากฐานทางสังคมด้วย เราจึงเห็นบรรดาทายาทเซเลบทั้งหลาย มุ่งทำการกุศล ทำงาน CSR ทั้งเป็นการสานต่อจิตกุศลของรุ่นก่อน และยังเป็นการช่วยปั้นโปรไฟล์ ช่วยสร้างเรซูเม่ที่ดีเลิศ เพื่อผลดีต่อไปในอนาคตด้านการเรียน อย่าง ลูกหลาน 3 บ้านนี้ ที่เป็นเยาวชนตัวอย่างที่ลงมือทำเพื่อสังคมอย่างจริงจัง
เริ่มจากคู่แรกต้องยกให้กับ “เพลงรำไพ และพิณไพเราะ เครือโสภณ” 2 ลูกสาวคนเก่งของ “ติ๊ก-อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ที่ตอนนี้โบยบินไปร่ำเรียนอยู่ที่สถาบันชั้นนำ อย่าง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นี่นอกจากจะต้องเก่งด้านวิชาการแล้ว ถ้านักศึกษาโปรไฟล์ด้านอื่นๆ อย่างการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่เลิศ ก็ใช่ว่าจะเข้าเรียนได้ แต่สำหรับ 2 สาวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะพวกเธอทำสารพัดกิจกรรมมาตั้งแต่เด็ก
โดยเฉพาะ การทำเพื่อสังคมโดยการทำชมรม Care for Coral โครงการเยาวชนเพื่อฟื้นฟูปะการัง มุ่งให้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และลงมืออนุรักษ์แนวปะการังในประเทศไทย ที่พวกเธอก่อตั้งมากว่า 5 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยอยู่เกรด 10 จนทุกวันนี้มีโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมาย และทำให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากหลากหลายเวที ได้เข้าร่วมเสวนาเวทีเยาวชนโลกระดับนานาชาติ ร่วมงานกับแบรนด์ดังและองค์กรระดับโลกมากมาย ที่สำคัญ เมื่อปีที่แล้ว ยังได้รับเลือกให้อยู่ในลิสต์ Forbes 30 Under 30 อีกด้วย
ถัดมาเป็นคู่แฝดแห่งบ้านณรงค์เดช อย่าง “น้องภัทร ณภัทร และ น้องพิม-พิมพ์พิศา ณรงค์เดช” ลูกของ “กฤษณ์ ณรงค์เดช” ซึ่งปิดเทอมจากการร่ำเรียนที่ต่างประเทศ กลับมาเมืองไทยก็ไม่อยู่เฉย นอกจากไปออกงานสังคมกับคุณอา กรณ์ ณรงค์เดช กับ อาสะใภ้ ศรีริต้า เจนเซ่น แล้ว ก็ยังช่วยงานการกุศล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตระกูลณรงค์เดช ทำต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่รุ่นคุณย่าพรทิพย์
ที่ผ่านมา ทั้งคู่จัดกิจกรรมระดมทุนสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งอาสะใภ้มีตำแหน่งเป็น Angel Ambassador และได้ก่อตั้ง “Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ ให้ทารกคลอดก่อนกำหนด” เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ “ตู้อบ” ช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนด โดยใช้ความถนัดของตัวเอง อย่าง น้องพิมจัดดินเนอร์การกุศล Evening of Hope ส่วนน้องภัทรจัดเทนนิสการกุศล Tournament of Hope ซึ่งสามารถหาเงินบริจาคได้หลายแสนบาท
ปิดท้ายกันที่ลูกชายหญิงของ คุณแม่ก้อย-ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ ที่เป็นเด็กแอ็กทีฟตามรอยคุณแม่ และทำสารพัดกิจกรรม โดย “น้องต้นศล” ลูกชายคนโตวัย 15 ปี นอกจากจะเก่งกาจด้านกีฬากอล์ฟแล้ว ยังชอบช่วยเหลือสังคม ทำโครงงานการกุศลมาโดยตลอด ทั้งร่วมออกแบบกระเป๋าผ้าระดมทุนบูรณะอาคารให้โรงพยาบาลศิริราช ร่วมเป็นเยาวชน Young Changemakers ลงพื้นที่สำรวจชุมชนคลองเตย เพื่อช่วยหาแนวทางพัฒนาชุมชน และยังร่วมกับน้องสาว “น้องข้าวสวย” สาวนักเต้นและนักกีฬาตัวยง ทำกิจกรรมในนาม “เด็กน้อยชาริตี้” จัดถุงยังชีพให้กำลังทหารแนวหน้า ช่วงที่มีการกระทบกระทั่งชายแดนไทย ซึ่งทั้งคู่กับเพื่อนๆ รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในชื่อนี้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยโควิดก็ช่วยจัดหาส่งอาหารให้กับผู้ที่ยากลำบาก