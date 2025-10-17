Vacheron Constantin ฉลอง270 ปี เปิดประตูสู่มรดกล้ำค่าแห่งเมซง

Vacheron Constantin ฉลองครบรอบ 270 ปี ผ่านนิทรรศการ ‘The Quest: 270 Years of Seeking Excellence’ ที่จัดขึ้นในมหานครสำคัญทั่วโลก พบกับการรังสรรค์นาฬิกาชั้นสูงของเมซง ผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ นวัตกรรม และงานฝีมือที่ได้รับการสานต่อมาตั้งแต่ปี 1755 พาย้อนอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคตของเมซงไปด้วยกัน พร้อมกับแขกคนพิเศษ “สกาย-วงศ์รวี นทีธร” ณ Summer House บ้านปาร์คนายเลิศ
นิทรรศการนี้ถูกร้อยเรียงผ่านหัวข้อต่างๆ ได้แก่ The Beginning, Artistic Crafts and Finishes, High Watchmaking and Grand Complications และ The Quest
เมื่อ Jean-Marc Vacheron เซ็นสัญญากับผู้ฝึกงานคนแรกเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศในการประดิษฐ์นาฬิกา ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความหลงใหล ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่น ทำให้เมซงเติบโตจนถึงทุกวันนี้ โดย Vacheron Constantin ได้ครองตำแหน่งพิเศษในหมู่เมซงนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงยุคเรืองปัญญา ซึ่งนอกจากกลไกทางวิทยาศาสตร์เแล้ว ยังงดงามด้วยงานฝีมือ และความประณีตในทุกรายละเอียด
บทแรกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเอกสาร ภาพถ่าย วัตถุโบราณ และนาฬิกาเก่าแก่จากคลังสะสมของ Vacheron Constantin รวมถึงสำเนาเอกสารการก่อตั้งเมซง และสัญญากับผู้ฝึกงานคนแรกของ Jean-Marc Vacheron เมซงได้ครองความลับแห่งการจับเวลา เช่น การประดิษฐ์ Pantograph ในปี 1839 และการสร้างนาฬิกา Kallista ในปี 1979 ที่แกะสลักจากทองแท่ง 1 กก. ประดับเพชร 118 เม็ด น้ำหนัก 130 กะรัต
จากนั้นเป็นการให้เกียรติช่างฝีมือชายและหญิง ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เทคนิคโบราณต่างๆ เช่น การวาดภาพจิ๋ว การลงยาแบบ ‘Grisaille’ การแกะสลัก การฝังอัญมณี และแกะสลักลาย ‘Guilloché’
จนมาถึงการจัดแสดงนาฬิกาชั้นสูง กับกลไกที่ซับซ้อนที่สุดในโลกที่เปิดตัวในปี 2024: Les Cabinotiers - The Berkley Grand Complication ประกอบจากชิ้นส่วน 2,877 ชิ้น รวมฟังก์ชันละเอียด 63 รายการ รวมถึงปฏิทินจีนถาวรครั้งแรกของโลก
สุดท้ายที่บทสรุปให้ผู้ชมได้ใคร่ครวญ และเริ่มต้นสำรวจเส้นทางใหม่ของตนเอง ภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของทางช้างเผือกและจักรวาลอันไกลโพ้น ทำให้มีโอกาสได้เลือกวันที่และสถานที่ใดก็ได้ เพื่อสร้างแผนที่ท้องฟ้าที่แม่นยำ ณ ขณะนั้น เป็นเครื่องเตือนใจที่สะท้อนถึงความผูกพันลึกซึ้งระหว่างจักรวาลกับเวลา