“ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” ร่วมรับรางวัลเกียรติยศระดับโลก

เดอะ ลีดเดอร์ ออนไลน์, มาย อีเว้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ แม็กซ์อิมเมจ กรุ๊ป รวมตัวกันเปิดเวทีประกาศรางวัล Global Leadership Awards 2025 ภายใต้แนวคิด “ทุกธุรกิจคือ ธุรกิจระดับโลก” เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่โดดเด่นใน 25 สาขารางวัล ครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี ความยั่งยืน การดูแลสุขภาพ การศึกษา ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
นับเป็นเกียรติของประเทศไทย ที่ได้จัดงานฉลองความเป็นเลิศระดับโลก ครั้งที่ 13 นี้ เพื่อตอกย้ำบทบาทเวทีประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และได้รวบรวมผู้นำระดับนานาชาติ ทั้ง ซีอีโอ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรม และผู้กำหนดนโยบายจาก มาเลเซีย ไทย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมาร์ สหราชอาณาจักร แทนซาเนีย บรูไน ตุรกี โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมี ร่วมรับเสด็จ
งานนี้ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวเชิญชวนให้ทุกคนทั่วโลก มาค้นพบเสน่ห์แบบไทยที่สัมผัสหัวใจของนักท่องเที่ยว ผ่านธรรมชาติ อาหาร สุขภาพ และการต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายใต้แคมเปญใหม่ “Healing is the New Luxury” เพราะความหรูหราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยราคา แต่ถูกกำหนดด้วยความสบายใจในประเทศไทย
ด้าน วิวรรณ กรรณสูต กก.ผจก.บจก.แม็กซ์ อิมเมจ และ มิส ดาทิน วิระ ซาบรินา ประธานร่วมจัดงาน กล่าวว่า “การจัดงาน GLA 2025 ที่กรุงเทพฯ ในปีนี้ เป็นการเริ่มต้นจุดมุ่งหมายใหม่ เพื่อยกย่องและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำ ที่กำลังกำหนดอนาคตด้วยนวัตกรรม ความยั่งยืน และความร่วมมือระดับโลก ที่ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในสาขาของตัวเอง แต่ยังช่วยยกระดับชุมชนและสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป”
สำหรับ รางวัลนักสังคมสงเคราะห์แห่งปี มอบให้แก่ เจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี จากประเทศไทย ส่วนรางวัลความสำเร็จตลอดชีวิต มอบให้แก่ผู้นำที่โดดเด่น 2 ท่าน ได้แก่ Dato’ Dr. Shamshudeen Yunus ผู้ก่อตั้ง Tijarah Holdings Limited จากมาเลเซีย และ Sir Iqbal Sacranie OBE ประธานของ Hima Investments & Consultancy Limited จากสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลในอีกหลายสาขาให้กับประเทศไทย และมีผู้ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทยด้วยเช่นกัน อย่าง ลักขณา นะวิโรจน์ ที่ได้รับรางวัล Cluture Tourism of the Year