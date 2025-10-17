ฤดูหนาวใกล้เข้ามา! อัปเดตเทรนด์กันดีกว่า

อัปเดตเทรนด์ตั้งแต่ฤดูหนาวปีนี้ ไปจนถึงซัมเมอร์ปีหน้ากันดีกว่า ซึ่งเป็นการรวมแฟชั่นไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมปลุกแรงบันดาลใจในการแต่งตัว ให้สนุกกับการสร้างลุคในแบบของตัวเอง มีทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ADERERROR แบรนด์แฟชั่นเกาหลีสุดล้ำจากโซล โดดเด่นด้วยสไตล์ “Futuristic Streetwear” เน้นโครงเสื้อใหญ่ ทรงหลวม ดูเท่แบบไม่ตั้งใจ และเข้ากับแฟชั่นยูนิเซ็กซ์ ไม่เพียงเป็นแบรนด์เสื้อผ้า แต่ยังทำงานในรูปแบบ Creative Collective ร่วมมือกับศิลปินและแบรนด์ดังระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับจากบรรณาธิการและแฟชั่นนิสต้าทั่วโลก
ADSB Andersson Bell แบรนด์แฟชั่นเกาหลีที่ก้าวสู่เวทีโลก โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ Dual-Culture Aesthetic ผสานสตรีทแฟชั่นเกาหลี กับความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียอย่างประณีต ใช้วัสดุคุณภาพสูง และสไตล์ที่ไร้ข้อจำกัดด้านเพศและรูปร่าง, Damson Madder จากอังกฤษ เปลี่ยนทุกวันให้สดใสด้วยสีสันสนุกสนาน, OPEN YY จากเกาหลีใต้ กับสไตล์ยูนีคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
JIJI STUDIO จากฝรั่งเศส กับลายพิมพ์เฉพาะของแบรนด์ ในแบบผู้หญิงที่มีอิสระ, Never Fully Dressed จากอังกฤษ เน้นความทันสมัย ที่ใส่ใจในความเท่าเทียม, Baum und Pferdgarten คอลเลกชันที่ให้ความอิสระ เน้นความมีชีวิตชีวา มีกลิ่นอายย้อนยุคในแบบชนบท และแบรนด์อีกมากมาย อาทิ AMOMENTO, AMBUSH, AJOBYAJO, XLIM, SAMSOE SAMSOE, Studio Nicholson, A COLD WALL, Les Deux, A KIND OF GUISE, Wax London, AUTRYxMIHARA, LOCI นอกจากนี้ แบรนด์ ADER ERROR x BIRKENSTOCK ได้คอลแลบอเรชั่นพิเศษอีกด้วย ร่วมค้นพบสไตล์ได้ที่ Discovery Selection ชั้น G, M วันนี้เป็นต้นไป