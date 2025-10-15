BALMAIN HAIR มอบประสบการณ์เรื่องงานผมให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจ และมีสไตล์

BALMAIN HAIR (บัลแมง แฮร์) แบรนด์ทรงอิทธิพลสำหรับเส้นผมระดับโลก ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 36 ปี คิง เพาเวอร์ พร้อมนำเสนอคอลเลกชันสุดพิเศษ “Balmain Hair Travel Exclusive Set” เครื่องประดับผมสุดหรู และเซ็ตไอเทมดูแลเส้นผม ผลิตออกมาในรูปแบบลิมิเต็ดเอดิชันเพียง 100 เซ็ต พร้อมวางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คอลเลกชันสุดพิเศษ “Balmain Hair Travel Exclusive Set” สะท้อนความงามเหนือระดับในแบบฉบับของบัลแมง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากความงามยามค่ำคืน ส่งผ่านความหรูหราที่สื่อถึงตัวตนของหญิงสาวยุคใหม่ผู้เต็มไปด้วยความมั่นใจ โดดเด่นในสไตล์ของตัวเอง และงดงามเจิดจรัสในทุกช่วงเวลา ภายในเซ็ตรวบรวมผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของแบรนด์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันไว้ครบครัน ช่วยมอบประสบการณ์ความงามระดับลักซ์ชัวรีที่แตกต่าง เหนือระดับ และไม่ซ้ำใคร ประกอบด้วย
Limited Edition Pince à Cheveux Medium-Cosmic Sapphire (ลิมิเต็ดเอดิชัน พินซ์ อะ เชอเวอ มีเดียม คอสมิค แซฟไฟร์)
Limited Edition Pince à Cheveux Medium-Cosmic Sapphire ออกแบบมาภายใต้แนวคิด “Timeless & Elegant” สะท้อนความงามเหนือกาลเวลา รังสรรค์สู่ชิ้นงานที่บอกเล่าตัวตนของผู้หญิงผู้หลงรักในความคลาสสิก ความสง่างาม และเสริมความมั่นใจในทุกช่วงเวลา โดยตัวกิ๊บโดดเด่นด้วยเฉดสี Cosmic Sapphire เสมือนความงดงามของยูนิเวิร์สที่เด่นชัดด้วยสีน้ำเงินเข้ม ผสมผสานความระยิบระยับดั่งหมู่ดาวจากกลิตเตอร์ขนาดเล็ก เปล่งประกายคล้ายอัญมณีแซฟไฟร์ ที่ดูหรูหรา ร่วมสมัย และสวยงามสะดุดตา มาพร้อมดีไซน์เรียบหรูของโลโก้ตัว B สีทอง อันเป็นเอกลักษณ์ฉบับ Balmain Hair บทสรุปของความงามอย่างมีระดับ จำหน่ายในประเทศไทย จำนวนจำกัดเพียง 300 ชิ้นเท่านั้น
Travel-Size Best Seller Spray เซ็ตผลิตภัณฑ์จัดแต่ง และบำรุงเส้นผมขนาดพกพา พร้อมเป็นผู้ช่วยเติมเต็มลุคให้สมบูรณ์แบบในทุกวาระโอกาสและทุกการเดินทาง รวบรวมผลิตภัณฑ์ยอดนิยมตลอดกาลของบัลแมงไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย Travel Texturizing Salt Spray ขนาด 50 ml., Travel Leave-In Conditioning Spray ขนาด 50 ml. และ Travel Silk Perfume ขนาด 50 ml.
Mini All-Purpose Spa Brush แปรงผมขนาดพกพาดีไซน์เรียบหรู อีกหนึ่งไอเทมยอดนิยมตลอดกาลของบัลแมง ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดแต่งทรงอย่างอ่อนโยน พร้อมช่วยเสริมสัมผัสแห่งการบำรุงให้การใช้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลเส้นผมทุกโมเม้นต์ของการเดินทาง
สามารถเป็นเจ้าของคอลเลกชันพิเศษ “Balmain Hair Travel Exclusive Set” พร้อมพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้แก่
- ช้อปฯ Balmain Hair Travel Exclusive Set ในราคา 8,880 บาท รับฟรี! กระเป๋า Limited Edition Pouch มูลค่า 3,600 บาท (จัดจำหน่ายเพียง 100 เซ็ต) เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์เท่านั้น!
- ช้อปฯ Exclusive Bundle Set ในราคาพิเศษ 6,450 บาท กับสองผลิตภัณฑ์สุดหรู เมื่อช้อปฯ กิ๊บหนีบผม Limited Edition Pince à Cheveux Medium - Cosmic Sapphire มูลค่า 5,200 บาท พร้อม Mini All-Purpose Spa Brush (*จำนวนจำกัด 1 ชิ้น / ใบเสร็จ)