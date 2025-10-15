MINISO LAND พร้อมเปิดตัว อินเทอร์แอกทิฟคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกในประเทศไทย

แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก มินิโซ (MINISO) เตรียมมอบประสบการณ์ใหม่ให้แฟนๆ ชาวไทย ด้วยการเปิดตัว “MINISO LAND” อินเทอร์แอกทิฟคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่พร้อมให้ทุกคนดื่มด่ำกับโลกของคาแรกเตอร์และสินค้า IP สุดฮอตจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดใจกลางสยามสแควร์ ศูนย์กลางแฟชั่นและวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ และพิเศษสุด! แฟนชาวไทยจะได้พบกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “Zootopia Collection” ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนอีกด้วย โดยมีกำหนดเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้
MINISO LAND คือร้านที่รวบรวมเอาคาแรกเตอร์ลิขสิทธิ์ดังระดับโลกไว้ในพื้นที่เดียว ผ่านดีไซน์ร้านแบบ Scenario-Based Store ที่ให้ผู้เข้าช็อปรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเหล่าคาแรกเตอร์โปรด ไม่ว่าจะเป็น Disney, Sanrio หรือ Harry Potter บนพื้นที่ร้านที่มีขนาดกว่า 1,000 ตารางเมตรแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่รวมกว่า 80 IP คาแรกเตอร์สุดฮิต ให้แฟน ๆ ได้ค้นหาและเก็บโมเมนต์แห่งความสุข
หลังเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้ว ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2567 จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างถล่มทลาย ทำยอดขายวันเปิดตัวทะลุทุกสถิติ มินิโซจึงพร้อมส่งต่อกระแสความฮือฮามาสู่กรุงเทพฯ เมืองแห่งแฟชั่นและ ป๊อปคัลเจอร์ที่เต็มไปด้วยแฟนคลับตัวยงของ IP คาแรคเตอร์สุดน่ารัก
เตรียมตัวให้พร้อมกับ MINISO LAND Bangkok และไฮไลต์สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่
ภายในร้านจะอัดแน่นด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 8,000 รายการ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันในราคาที่จับต้องได้ โดยสินค้าหลายชิ้นเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ IP ชั้นนำทั่วโลก แฟน ๆ จะได้ช็อป “Zootopia Collection” ที่เปิดตัวนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในโลก ตั้งแต่ตุ๊กตา แฟชั่นแอกเซสซอรี กล่องสุ่ม ไปจนถึงแม่เหล็กติดตู้เย็น และสินค้าต่าง ๆ อีกมากมาย รวมถึงคอลเลกชันกล่องสุ่มยอดนิยมอย่าง Hello Kitty POP STAR (เปิดตัวครั้งแรกในไทย) และ คอลเลกชัน Stitch จาก Disney และ Sanrio นอกจากนี้ยังมีสินค้าเอกซ์คลูซิฟเฉพาะประเทศไทย เช่น ตุ๊กตาไก่ DUNDUN คอลเลกชันมวยไทย และ ตุ๊กตาช้างไทยสุดคิวต์ ที่จะกลายเป็นของสะสมใหม่ของเหล่าแฟนมินิโซอย่างแน่นอน
งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ MINISO LAND Bangkok ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ จะเปลี่ยนสยามสแควร์ให้กลายเป็นสวนสนุกของคนรักคาแรกเตอร์ ด้วยมินิคอนเสิร์ต แดนซ์โชว์ และการปรากฏตัวของเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง พร้อมมาสคอต DUNDUN Chicken และ Gift Bear ในชุดสไตล์ไทยที่จะมาเติมสีสันให้บรรยากาศสนุกคึกคักยิ่งขึ้น
แฟน ๆ ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษบนโลกออนไลน์ โดยตามหา รถไฟฟ้า BTS ธีม Zootopia x MINISO ที่จะวิ่งทั่วกรุงเทพฯ ตลอดเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ เพียงถ่ายรูปหรือแชร์โมเมนต์สุดมินิโซบนโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็ก #MINISOSIAMSQUARE และ #MINISOZOOTOPIA ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากมินิโซ