สนุกสุดคอน ช้อปสุดฟิน ไปกับ “found สุดฟิน in Shine Bangkok Fancon”

found & found ชวนแฟนซีรีส์เรื่องดัง “Shine the Series” เตรียมซ้อมคอรอกรี๊ดไปสนุกกับคอนเสิร์ต “Shine Bangkok Fancon: Where We Loved, How We Fought and Now We Shine” แฟนคอนที่จะพาทุกคนย้อนคืนสู่โมเมนต์สุดอบอุ่นจากซีรีส์ที่ทุกคนคิดถึง และถ้าเพื่อนๆ คนไหนกำลังอินแล้วยังไม่มีบัตร งานนี้บอกเลยว่ามีเซอร์ไพร์ส์ไม่หยุด เพราะ found & found จะเติมความสุขให้ทุกคนได้สนุกสุดคอน ช้อปสุดฟิน ชิงบัตรงานคอนเสิร์ตฟรี ไปกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “found สุดฟิน in Shine Bangkok Fancon” เพียงช้อปสินค้าครบ 890 บาท ถ่ายใบเสร็จ แสกนคิวอาร์โคดกรอกข้อมูล ส่งผ่านลิ้งก์ Google Forms พร้อมบอกเหตุผลที่อยากไป Shine Bangkok Fancon แบบปังๆ นักแสดงและทีมงานจะคัดเลือกเหตุผลที่โดนใจ รับสิทธิ์บัตรคอนเสิร์ต ฟรี! 1 ใบ รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล
รางวัลที่ 1 บัตร VIP “Shine Bangkok Fancon” มูลค่า 6,900 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตร “Shine Bangkok Fancon” มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
สามารถร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2568 (สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก found & found เท่านั้น!)
เซอร์ไพรส์นี้ยังไม่จบแค่นั้น เพื่อให้ทิคเก็ตคอนเสิร์ต “Shine Bangkok Fancon” ทุกใบ มีค่าคุ้มเกินคุ้ม เพียงโชว์ทิคเก็ตที่หน้าร้านแลกรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ฟรีคูปองส่วนลด 100 บาท ทันที เมื่อช้อปสินค้าครบ 890 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2568 (สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก found & found เท่านั้น!)
สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว found & found เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม อาทิเช่น ส่วนลด 10% รับของขวัญพิเศษในเดือนเกิด และช้อปสะสมคะแนน blueplus+ พร้อมอัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line