“พอร์ช่า” สะใภ้เศรษฐีนีไทยในดูไบ อวดลุคตั้งท้อง 21 สัปดาห์

หลังจากสร้างความยินดีให้กับครอบครัวไปเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อไม่นานมานี้ “พอร์ช่า-พัชรมนต์ กุลทนันทน์” อดีตแอร์โฮสเตสสาวสวยหน้าคม ภริยาของ “อดิล ซารูณีย์” ลูกชายของ "มูนา อัล ซารูณีย์" ที่เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อ 5 ปีก่อน ก็อวดลุคขณะตั้งครรภ์ได้ประมาณ 21 สัปดาห์ ระหว่างที่แวะมาพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์ โดยนั่งเอนกายอยู่ริมสระว่ายน้ำพร้อมกับทาครีมบริหารหน้าท้องไปเบาๆ ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ สร้างความรื่นรมย์ไม่น้อย
#CelebOnline #พอร์ช่าพัชรมนต์ #อดิลซารูณีย์ #มูนาอัลซารูณีย์ #ตั้งครรภ์ #ข่าวtiktok #ข่าวGossip #ข่าวซุบซิบ #ไฮโซ #เซเลบ
Cr.Porshaxoxo