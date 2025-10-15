“ปาวา นาคาศัย” ทอดกฐินกับคุณพ่ออนุชา ประชันฝีมือตำส้มตำ

ช่วงเทศกาลทอดกฐินประจำปี 2568 หลังวันออกพรรษาเหล่าพุทธศาสนิกชน ต่างพากันเข้าวัดทำบุญ บ้านนี้ก็เช่นกัน หลังจากที่สาวสวย “เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย” ร่างกายแข็งแรงดีแล้วจากอาการเจ็บป่วยที่ใช้เวลาฟื้นฟูมานาน เธอก็ได้ไปร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อเสริมบุญเสริมสิริมงคล ที่วัดโพธิ์พิทักษ์ จ.ชัยนาท กับคุณพ่อแฮงค์-อนุชา นาคาศัย สส.จังหวัดชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน และอดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ
สาวเบอร์ดี้บอกงานนี้เจอวัยรุ่นชัยนาทเพียบ แถมเธอยังได้ร่วมตำส้มตำประชันกับคุณพ่อแฮงค์ โดยมีสาวน้อยสาวใหญ่เอาใจช่วยกันอย่างสนุกสนาน
ไปชัยนาททั้งที สาวเบอร์ดี้ เลยได้ช่วยงานคุณพ่อ โดยก่อนหน้านี้ เธอได้ลงพื้นที่โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อแฮงค์ เพื่อช่วยคุณพ่อส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้วยการแจกของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน
งานนี้โดนใจ ทายาทสาวแห่งซีคอนสแควร์ “ผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล” จนถึงกับแซวว่า “เข้าคูหากาเบอร์ดี้”
