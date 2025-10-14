41 ปีชีวิตสุดแกร่ง “คุณหญิงแมงมุม” สาวไฮโซผู้ไม่ยอมแพ้ต่อทุกสิ่ง

ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ กับงานวันเกิดฉลองครบรอบ 41 ปี ของ “คุณหญิงแมงมุม-ม.ร.ว. ศรีคำรุ้ง ยุคล” ปีนี้แม้จะไม่ได้มีงานฉลองหรูหรากลางแสงแฟลชเหมือนวันวาน แต่กลับอบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากครอบครัวและคนใกล้ชิด เสียงอวยพรจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลมาถึงสาวผู้เคยโลดแล่นอยู่ในวงสังคมไฮโซ
ชื่อ “แมงมุม” ที่หลายคนคุ้นชินนั้น มาจากทรงผมเด็กๆ ซึ่งชี้โด่ชี้เด่เหมือนขาแมงมุม จนท่านพ่อ หรือ “ท่านมุ้ย-ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล” ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย กับ หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา ต้องตั้งชื่อเล่นให้กับธิดาคนโตว่า “แมงมุม” และเธอก็ใช้ชื่อนี้มาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเล่นตามใบเกิดเป็น “คุณหญิงบัว” เผื่อโชคชะตาจะยิ้มให้กับชีวิตบ้าง
ชีวิตวัยเด็กของเธอผูกพันกับวงการภาพยนตร์ตั้งแต่จำความได้ เพราะเติบโตท่ามกลางกล้องและไฟในกองถ่ายของท่านมุ้ย เจ้าของผลงาน สุริโยไท และ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำให้แมงมุมซึมซับความรักในศิลปะและการเล่าเรื่องตั้งแต่เล็ก จึงเลือกศึกษาจนจบปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัย Bond ประเทศออสเตรเลีย พอกลับมาเมืองไทย จึงทำตามฝันสืบสานงานภาพยนตร์ของครอบครัว ก่อตั้ง บริษัท ศรีคำรุ้ง โปรดักชั่น และมีผลงานในฐานะผู้ผลิตหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชนะสิบทิศ, แหวนทองเหลือง, ปริศนา เดอะซีรีส์, รัตนาวดี และ เสียดาย เดอะซีรีส์ ที่เธอนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่อย่างภาคภูมิใจ
คุณหญิงแมงมุมแต่งงานกับ พล.ต. พัชร รัตตกุล หรือ เมื่อปี 2554 หลังคบหาดูใจกันมาหลายปี แม้จะเป็นคู่รักต่างวัย ความรักของทั้งคู่อาจจะไม่หวือหวา แต่เปี่ยมด้วยความเข้าใจและการดูแลกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเรามักจะคุ้นชินกับเธอในบทบาทของสาวสังคม ปรากฏตัวตามงานการกุศลและแฟชั่นชั้นนำอยู่เสมอ แต่แล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาท้าทายชีวิต อย่างไม่ทันตั้งตัว
เธอเริ่มป่วยด้วย โรคหลอดเลือดสมองตีบ (stroke) และโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) ทำให้ร่างกายอ่อนแรง ต้องฉีดยาวันละหลายสิบเข็ม และเข้ารับการฟอกไตสัปดาห์ละหลายครั้ง บางช่วงสูญเสียการมองเห็นบางส่วน แต่ตลอดเวลาเหล่านั้น เธอยังยิ้มได้และยังมีพลังใจที่จะต่อสู้ จากการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมและดูแลอย่างใกล้ชิดจากสามี ผู้ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าจำเป็น ก็พร้อมจะให้ไตกับภรรยา” ความรักที่ยืนหยัดในวันที่อีกฝ่ายล้มป่วยหนัก กลายเป็นเรื่องราวอันอบอุ่น ที่ทำให้หลายคนเชื่อมั่นในคำว่า “รักแท้” ซึ่งหลายคนยกให้เป็นคู่รักตัวอย่าง เรียกว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์สามีแห่งชาติเลยก็ว่าได้
ภาพของ “คุณหญิงแมงมุม” ที่ใช้ walker เดิน พร้อมพยาบาลคอยประคอง อาจจะทำให้หลายคนใจหาย แต่ในอีกมุมหนึ่งมันกลับสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตา เธอยังโพสต์ภาพยิ้มอ่อนๆ ในวันเกิดของท่านมุ้ย ซึ่งต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
สำหรับวันเกิดปีนี้ของเธอ ยืนยันว่าเธอเป็นสาวแกร่งที่ชีวิตผ่านอะไรมามากมาย ทั้งความรุ่งโรจน์และความเจ็บปวด แต่เธอก็นับเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง ที่ทุกช่วงชีวิตมีทั้งครอบครัวและสามีเป็นกำลังใจสำคัญ จนวันนี้ เธอสามารถอวดรอยยิ้มอันสดใส ราวกับไม่เคยมีมรสุมใดๆ ผ่านเข้ามา จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ สอนให้หลายคนฮึดสู้ อย่ายอมแพ้กับชีวิตและโชคชะตา