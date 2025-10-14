xs
ครอบครัวเบคแฮมดราม่าไม่จบ แฟนคลับป่วนไอจี บรู๊กลิน&ภรรยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น่าจะคอนเฟิร์มแล้ว สำหรับข่าวลือความขัดแย้งในครอบครัวเบคแฮม ที่ว่าระหองระแหงกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว กับสะใภ้ใหญ่และลูกชายคนโต “บรู๊กลิน เบคแฮม” ที่ไม่เข้าร่วมแฟมิลี่อีเวนต์มาเนิ่นนานนับปี ล่าสุด ในงานเปิดตัวสารคดีของวิกตอเรียกับเน็ตฟลิกซ์ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงลอนดอน เมื่อสัปดาห์ก่อน ก็ไม่ปรากฏกายของทั้งคู่

งานเปิดตัวสารคดีเน็ตฟลิกซ์

งานเปิดตัวสารคดีเน็ตฟลิกซ์
แม้ภายในงานตอนการกล่าวสปีชของวิกตอเรีย จะมีการขอบคุณลูกๆ ทุกคน รวมไปถึงบรู๊กลินด้วย แต่ในเนื้อหาของสารคดีที่ตามติดชีวิตเธอ เผยให้เห็นภาพสมาชิกคนอื่นๆ สนิทสนม ทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน พร้อมทั้งมีฉากให้แอร์ไทม์ลูกๆ แต่ละคน แต่กลับมีภาพของบรู๊กลินและนิโคล่าเพียงเสี้ยววินาที ในภาพหลังเวทีปารีสแฟชั่นวีก

เสี้ยววินาทีในสารคดี

โพสต์ที่โดนป่วน
แถมการเก็บตัวเงียบของทั้งบรู๊กลินและนิโคล่า ยิ่งทำให้ได้รับความสนใจเพราะปกติถ้ามาร่วมงานไม่ได้ ก็จะแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลมีเดีย ตามสไตล์คนดังยุคนี้ ที่ใช้การเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์แสดงออก ซึ่งทั้งคู่โดยปกติก็ลงสตอรี่หรือโพสต์เรื่องราวต่างๆ อยู่เป็นประจำ แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแทบไม่โพสต์อะไรเลย นั่นยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มสายสัมพันธ์ที่มีปัญหา

บรู๊กลิน กับ นิโคล่า
ดราม่านี้แม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้ออกมาพูดอะไร แต่ในโลกออนไลน์มีข่าวกอสซิบมากมาย แถมแฟนๆ ต่างกล่าวโจมตีกันไปมา โดยเฉพาะ ในเหตุการณ์ล่าสุด ก็ยิ่งทำให้แฟนๆ ของบ้านเบคแฮม เข้าไปป่วนในคอมเมนต์ภาพของบรู๊กลิน ท้วงถามว่าทำไมไม่ไปแสดงความยินดีกับมารดา และโจมตีว่าเป็นลูกเนรคุณเห็นภรรยาดีกว่าแม่ ส่วนในไอจีของนิโคล่าก็โดนถล่มเช่นกัน โดยในโพสต์ที่เธอลงภาพถ่ายแบบคู่กับบรู๊กลิน ก็มีคอมเมนต์เข้าไปอวยคู่เดวิดกับวิกตอเรีย และบอกว่าคู่นี้พยายามจะเทียบรัศมี แต่ก็เป็นได้แค่ของก๊อปปี้เท่านั้น ก่อให้เกิดการตอบโต้จากแฟนๆ เป็นการใหญ่

เรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆ ก็คงต้องบอกว่า นี่แหละคือราคาของการเป็นคนดัง เพราะแม้จะเป็นเรื่องของสมาชิกในครอบครัว แต่ก็มีคนนอกบ้านพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งสิ้น

ครอบครัวที่ขาดบรู๊กลินกับนิโคล่า

ครอบครัวที่ขาดบรู๊กลินกับนิโคล่า
งานเปิดตัวสารคดีเน็ตฟลิกซ์
เสี้ยววินาทีในสารคดี
โพสต์ที่โดนป่วน
