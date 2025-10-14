จิม ทอมป์สัน จับมือ ชุมชนบ้านครัว อวดเสน่ห์ผ้าไหมไทยลายผ้าขาวม้า

จิม ทอมป์สัน คอลแลบส์กับ ชุมชนบ้านครัว นำผ้าไหมลายผ้าขาวม้าสุดไอคอนิกมาอยู่บนสินค้าแฟชั่น พร้อมจัดนิทรรศการพิเศษ นำเสนอเบื้องหลังคอลเลกชันและประวัติศาสตร์ความร่วมมือกับชุมชนในช่วงปี 1950 ตั้งแต่วันนี้-4 ม.ค. 69 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Jim Thompson X Baan Krua ยกย่องมรดกการทอผ้าอันทรงคุณค่า จากความสัมพันธ์อันยาวนานกับชุมชนทอผ้าบ้านครัวในกรุงเทพฯ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 โดยรังสรรค์ร่วมกับ นิพนธ์ มนูทัศน์ ทายาทรุ่นที่ 3 และเจ้าของโรงทอผ้าไหมแห่งสุดท้าย ที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในชุมชนบ้านครัว ผู้มุ่งมั่นสืบสานมรดกการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปี ตอกย้ำบทบาทของจิม ทอมป์สัน ในการสานต่อตำนานผ้าไหมไทยในบริบทโลกยุคใหม่
เป็นการฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหวางจิม ทอมป์สัน กับชุมชนช่างทอผ้าไทย นำเสน่ห์ของผ้าไหมไทยและลวดลาย 'ผ้าขาวม้า' แบบดั้งเดิม มาอยู่บน 4 ไอเทมซิกเนเจอร์ทำจากไหมทอมือ ได้แก่ กางเกง Fisherman สำหรับสตรี, ผ้าพันคอ, พ็อกเก็ตสแควร์ และเนกไท นำเสนอในลวดลายและสีสัน 4 แบบ ได้แก่ Pakaoma Rose Pink, Border Stripes Blue, Horizontal Stripes Beige และ Border Stripes Pink โดยแต่ละลายสะท้อนฝีมือการทอผ้าอันประณีตของชุมชนบ้านครัว วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้ววันนี้ ที่ไอคอนิก สโตร์ ณ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ซอยเกษมสันต์ 2