“พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร” ส่งกำลังใจผู้ป่วยมะเร็ง

ลา โรช-โพเซย์ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง จัดโครงการ “ลา โรช-โพเซย์ เคียงข้างผู้ป่วยมะเร็ง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว และสู้กับผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา ด้วยการจัดเวิร์กชอปให้ความรู้ที่ดีขึ้น แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล ณ ห้อง Camellia Ballroom โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok โดยมีคนดัง แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ, พิมพ์-พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และ ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ ลา โรช-โพเซย์ ยังได้บริจาคบาล์มบำรุงผิว Lipikar Baume AP+M ให้กับ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อบรรเทาผิวของผู้ป่วยในระหว่างและหลังการรักษา โดย มาแตง ฟอเร่ต์ กล่าวว่า "เราจะสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (TCS) ด้วยการบริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภาคสนามระยะยาวมากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดเวิร์กชอปให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล หรือการชดเชยค่าปรึกษาแพทย์ผิวหนัง สำหรับผู้ที่ผิวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการรักษา
พร้อมเปิดตัว www.cancer-support.com/th แหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่รวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการอบรมออนไลน์ เพื่อช่วยผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น โดยทุกครั้งที่มีการอบรม ลา โรช-โพเซย์ จะบริจาคเงิน 1 ยูโร ให้กับ Union for International Cancer Control (UICC) เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง