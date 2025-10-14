ซีพีเอส แชปส์ จับ 3 สาว PiXXiE อวดเซ็กซี่สุดเท่สไตล์คนยุคใหม่

ซีพีเอส แชปส์ (CPS CHAPS) เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นแห่งปี “CPS CHAPS x PiXXiE” ผลงานการร่วมออกแบบกับ 3 สาวเกิร์ลกรุ๊ป มาเบล-สุชาดา สอนพันธ์, พิมมา-พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ และ อิงโกะ-อินท์ปาลี โชติหิรัญธนนนท์ ตัวแทนของหญิงสาวยุคใหม่ที่มีเสน่ห์ความกล้า ความเท่ เซ็กซี่และสดใสแบบฉบับของตัวเอง ถ่ายทอดผ่านแฟชั่นไอเทมฤดูหนาวภายใต้คอนเซ็ปต์ Feminine Rebel ที่มีกลิ่นอายของความอบอุ่นด้วยสี Earth Tone และ Mocha Mousse แต่ก็แฝงด้วยความเท่ด้วยแพตเทิร์นที่ทันสมัยตามแบบฉบับของ CPS CHAPS ด้วยการนำเอา DNA ของ CPS CHAPS สไตล์ที่ทันสมัย พร้อมความเท่ที่โดดเด่นผสานเข้ากับคาแรกเตอร์ของ PiXXiE ที่เปี่ยมด้วยพลังของสนุกสนานพร้อมความมั่นใจ นำมาร้อยเรียงถ่ายทอดผ่านแฟชั่นไอเทมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นำเสนอภาพลักษณ์ของหญิงสาวยุคใหม่ที่มีความหลากหลาย ผ่านแฟชั่นไอเทมที่สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมตซ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสไตลิ่งเสื้อครอปกับกางเกงยีนส์ทรงพิเศษเติมลุคสตรีท หรือการจับคู่กระโปรงพรีทกับเสื้อยืดวินเทจ เพื่อสร้างความคอนทราสต์ระหว่างความหวานและความดิบ ไอเทมที่ห้ามพลาด! เสื้อวง PiXXiE แนววินเทจ, กางเกงยีนส์ทรง Overlay Panel, กระโปรงพรีท, เสื้อครอปเข้ารูป หรือ คาร์ดิแกนโอเวอร์ไซส์ปักโลโก้ CPS CHAPS x PiXXiE