EVEANDBOY เปิดสาขาใหม่ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต และ รัตนา คชารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสฉลองเปิดร้านใหม่ ร้าน EVEANDBOY บิวตี้สโตร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย พร้อมเปิดสาขาแรกในจังหวัดภูเก็ต และสาขาที่ 58 ของประเทศไทย โดยมี หิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์, ยุวเรต ศรุตานนท์, รุจิรา ตันมิตร, สุธาวัลย์ ตราชู, กิติศักดิ์ ตันมิตร และปริญญา วะนะศุข ร่วมในงาน ณ ร้าน EVEANDBOY ชั้น 2 โซนเดอะจังเกิ้ล ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต
โอซีซี มอบรองเท้าสภาพดีให้กั
บริษัทชั้นนำผู้ร่วมก่อตั้ง TSCN เข้าร่วมประชุม Thailand Supply Chain Network (TSCN) Co-Founders’ CEO Roundtable ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 รายงานความก้าวหน้าและแผนการทำงานของคณะทำงานว่าด้วยเรื่อง TSCN มีเป้าหมายร่วมกันในการบรรลุ Net Zero และแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนผลกระทบ ESG เชิงบวก โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมด้วย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตรองนายกรัฐมตรี, สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย รวมบิ๊ก CEO และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรแถวหน้าอย่าง ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม, ปณต สิริวัฒนภักดี, อัศวิน-ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล, สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล, โฆษิต สุขสิงห์ , ต้องใจ ธนะชานันท์ และเครือข่ายพันธมิตร ณ ห้อง 120 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
มุทิตา เลาะไธสง ผจก.ฝ่ายการตลาด บจก.โอซิม (ประเทศไทย) จัดงาน OSIM VIP DAY เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ uDivine V3
เก้าอี้นวด AI ดีไซน์ทันสมัย โดยมี ภพ กิวานนท์ เจ้าจ้หน้าที่ฝ่ายการตลาด บจก.เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส, เฌอร์ลิญา ไวยธัญวิทย์ ผช.ผจก.ฝ่ายสนับสนุนความสํา เร็จผู้เช่า Luxury & Lifestyle ไอคอนสยาม และ นพ. ศุภฤกษ์ วิจารณาญาณ ร่วมงาน ณ
OSIM Shop ไอคอนสยาม