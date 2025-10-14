Elemis x Aston Martin F1 พา "เจษ–เจษฎ์พิพัฒ" สัมผัสความงามผสานความเร็ว

แบรนด์สกินแคร์จากอังกฤษ ELEMIS เฉลิมฉลองความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับทีม Aston Martin Aramco Formula One™ ผ่านงานอีเวนต์สุดหรู ณ Garden Lawn โรงแรม Pan Pacific Orchard เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา งานนี้สะท้อนถึง จิตวิญญาณแห่งความหรูหราและแรงบันดาลใจ ได้อย่างลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งสีสันของสัปดาห์การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน ใจกลางเมืองสิงคโปร์
นำเสนอโดย Claire Jedrek พรีเซ็นเตอร์และอดีตนักแข่งรถหญิง อีกทั้งยังเป็นการประกาศเป้าหมายสำคัญของแบรนด์สกินแคร์ ELEMIS ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เสริมศักยภาพ และยกระดับความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของทีม Aston Martin Formula One™ อีกด้วย
โนเอลลา กาเบรียล ผู้ร่วมก่อตั้ง ELEMIS กล่าวว่า “ทั้ง ELEMIS และ Aston Martin Aramco ต่างถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเดียวกันเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการมุ่งสู่เป้าหมายและนิยามความเป็นไปได้ในรูปแบบใหม่”
เจสสิกา ฮอว์กินส์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ELEMIS นักขับแอมบาสเดอร์ของทีม Aston Martin Aramco Formula One™ และหัวหน้าทีม F1 Academy ขึ้นเวทีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตและความมั่นใจที่เกิดจากการดูแลตัวเอง อีกทั้งยังชื่นชมความมุ่งมั่นของแบรนด์ ELEMIS ในการสนับสนุน พลัง ความอดทน และความเป็นตัวตนอย่างแท้จริง ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่เธอยึดถือทั้งในและนอกสนามแข่ง
นอกจากนี้แขกผู้มาร่วมงานได้รับประสบการณ์ค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสานความตื่นเต้นของการแข่งขัน Formula One™ เข้ากับการดูแลผิวระดับพรีเมียมโดย ELEMIS อย่างใกล้ชิด โดยภายในงานมีการนำเอาเครื่องจำลองเสมือนจริง Formula 1 ให้แขกได้ทดลองขับรอบ Marina Bay Street Circuit อันโด่งดัง พร้อมโซน ELEMIS Spa Pit-Stop เพื่อมอบการบำรุงผิวมือและแขนอันเป็นซิกเนเจอร์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบริการใน Aston Martin Aramco Formula One™ Paddock Club
โดยภายในงานยังคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากทั่วภูมิภาค นำโดยนักแสดงหนุ่มชื่อดัง เจษ-เจษฎ์พิพัฒ พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย บรม-วิชญะเดชา , รัค-ชีรีน และ แพทตี้-พิมพาภรณ์ ส่วนมาเลเซีย มีเหล่าคนดังเข้าร่วม อาทิ Jenn Chia, นักแสดงชื่อดัง Elvina Mohamad และนักแข่งมอเตอร์สปอร์ต Leona Chin ปิดท้ายด้วยเหล่าคนดังจากสิงคโปร์ ได้แก่ Rachel Wong, Germaine Leonora, Anda Chaudhry และ Hailey Teo
เปิดตัวคอลเล็กชั่นพิเศษ ELEMIS x ASTON MARTIN ARAMCO FORMULA ONE™
ELEMIS ฉลองการร่วมมืออย่างเป็นทางการในฐานะ พาร์ตเนอร์ด้านสกินแคร์รายแรกของทีม Aston Martin Aramco Formula One™ ด้วย 4 คอลเล็กชั่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นร่วมกันด้าน ความแม่นยำและนวัตกรรม คอลเล็กชั่นพิเศษนี้ถูกออกแบบเพื่อยกระดับโปรแกรมดูแลผิวพรรณของคุณให้มีประสิทธิภาพสูง พร้อมมอบ ผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของผิวอย่างชัดเจนและรวดเร็ว แต่ละชุดมาพร้อม กระเป๋าพกพาดีไซน์พิเศษ ประดับโลโก้ทีม Aston Martin Aramco Formula One™ โดดเด่นด้วย ผลิตภัณฑ์ขายดีสูตรล้ำสมัย ผสาน ส่วนผสมคิดค้นใหม่ระดับโลก เพื่อมอบทั้ง สัมผัสอันหรูหราและผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจน