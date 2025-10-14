อาหารเจแสนอร่อยสไตล์กวางตุ้งที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ห้องอาหารจีนที่ให้บริการอาหารกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกง ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน เชิญชวนทุกท่านมารับประทานอาหารเจ ที่จะให้บริการตลอดช่วงเทศกาลกินเจประจำปีช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
เชฟ ซุย วิง เหยา (Shui Wing Yau) หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ชาวฮ่องกงผู้เชี่ยวชาญอาหารกวางตุ้งผู้ครองรางวัลมิชลิน (Michelin) รังสรรค์อาหารเจกวางตุ้งต้นตำรับเป็นพิเศษเพื่อให้บริการช่วงเทศกาลกินเจที่ทั้งอร่อยและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้ทุกท่านได้อิ่มบุญ อิ่มท้องและได้สุขภาพไปพร้อมกัน อาหารแนะนำได้แก่ ยำเต้าหู้พะโล้กับแตงกวาซอสพริก ซุปเยื่อไผ่และเห็ดหูหนูทองตุ๋นในลูกมะพร้าว หูหมูเจกับฮ่วยซัวสดผัดเต้าซี่ ฮ่วยซัวเป็นสมุนไพรจีนมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร นอกจากนั้นยังมีอาหารเจน่ารับประทานอีกหลายรายการให้บริการ อาทิ เผือกและเห็ดผัดซอสกงเปารสเผ็ดอมหวาน มะเขือยาวและปลิงเจอบหม้อดิน หน่อไม้และเห็ดชิตาเกะผัดกับหน่อไม้ฝรั่ง และผัดจับฉ่ายเต้าหู้ยี้รสชาติตำรับฮ่องกง
ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ มีพื้นที่ให้บริการที่โปร่งโล่งสบาย ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมห้องรับประทานอาหารส่วนตัว 10 ห้อง ให้บริการทุกวันทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ในบรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับการสังสรรค์หรือฉลองในทุกโอกาสพิเศษ
อาหารเจกวางตุ้งต้นตำรับ ให้บริการที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 ตุลาคม 2568 มื้อกลางวันเวลา 11.30 น. ถึง14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00 ถึง 22.30 น. ราคาเริ่มต้นจานละ 380++ บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร +66 (0) 2 656 0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ InterContinental.com/Bangkok
ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%