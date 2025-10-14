“ปภณ วิริยะพันธุ์” แห่งเบนซ์ธนบุรี สุดปลื้มกับคอนเสิร์ต Mariah Carey

ผ่านพ้นมาแล้ว สำหรับ คอนเสิร์ต “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” ที่เหล่าแฟนเพลงชาวไทยต่างมาร่วมกัน ฟังพลังเสียงจากดีว่าระดับตำนาน มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ซึ่งเป็นโชว์เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของทัวร์ระดับโลก The Celebration of Mimi Tour ฉลองครบรอบ 20 ปีอัลบัมในตำนาน The Emancipation of Mimi
ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข เสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ เมื่อ มารายห์ปรากฏตัวท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนคลับ “แลมบิลี่” (Lambily) ชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางมาชมโชว์กันอย่างคับคั่ง ซึ่งเปิดตัวด้วย Special Guest Opening Act พีพี-กฤษฎ์ อำนวยเดชกร เป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนที่ มารายห์ แครี่ จะขึ้นเวที ถ่ายทอดบทเพลงสุดอมตะให้แฟนๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
พร้อมจัดเต็มด้วย เซตลิสต์ 26 เพลงฮิตระดับโลก ไล่เรียงจากบทเพลงยุคทองจนถึงผลงานล่าสุดจากอัลบัม Here For It All พร้อมเสียงหวีดในตำนาน และปิดท้ายด้วยบทเพล Fly Like a Bird ที่สะกดทุกสายตาและทุกหัวใจในฮอลล์ กับ “พลังเสียง” ที่ทรงพลังและอบอุ่น
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช (เบนซ์ธนบุรี), Maximage และ ททท. ที่ให้การสนับสนุนการใช้ศิลปะและดนตรี เป็นสื่อกลางเชื่อมโลกกับประเทศไทย ผ่านศิลปินระดับนานาชาติ โดยมี วิริยะประกันภัย, สยามพารากอน, ไทยเบฟ, Quintessentially,Jubilee, BDMS Wellness Clinic, Universal Music และไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญ
ปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้า และสะท้อนว่ากลุ่มเบนซ์ธนบุรีไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ แต่คือผู้นำเสนอประสบการณ์คุณภาพในทุกมิติของไลฟ์สไตล์ เราหวังว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจระดับโลกจากการแสดงของมารายห์ แครี่ อย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในเมืองไทยนะครับ”
ขณะที่ วิวรรณ กรรณสูต กก.ผจก.Maximage กล่าวเสริมว่า “ครั้งนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือหลักฐานถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ระดับโลก ตลอดเวลากว่า 30 ปี Maximage ยืนอยู่เบื้องหลังโชว์ระดับโลกมากมาย แต่ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้ต้อนรับมารายห์ แครี่ ศิลปินหญิงระดับตำนานสู่เวทีไทยอย่างเต็มรูปแบบ”