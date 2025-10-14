ศิลปกรรมระดมทุนเพื่อเยาวชนผู้ลี้ภัย

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR), พระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี) ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมของ UNHCR และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) จัดนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ความหวัง...ใช้ชีวิตให้ดี ทำโลกให้งาม” ระดมทุนสนับสนุนแคมเปญ “Aiming Higher” ของ UNHCR ที่จัดขึ้นทั่วโลก เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้ลี้ภัยที่มีความรู้ความสามารถ ได้สานต่อความหวังและความฝัน สำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน
“ท่ามกลางภาวะงบประมาณด้านมนุษยธรรมลดลงทั่วโลก โครงการที่ดำริโดยพระเมธีวชิโรดม พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) และศิลปินไทยทั้ง 31 ท่าน ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมอบความหวังและโอกาสสำหรับเยาวชนผู้ลี้ภัย” แทมมี่ ชาร์ป ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว
นิทรรศการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินไทย 31 ท่าน อาทิ ศ.ปรีชา เถาทอง, ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, วรสันต์ สุภาพ และลำพู กันเสนาะ เป็นต้น ซึ่งจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค. 68 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยไม่มีค่าเข้าชม
ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ลี้ภัยทั่วโลก ได้ที่ อมรศรี พัฒนศิษฎางกูร ผจก.ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน โทร. 063-270-9334