กันแดดเนื้อน้ำนม นวัตกรรมใหม่จาก KMA ปลอดภัยต่อท้องทะเล

KMA Sun Skin High Protection Milk SPF50+ PA++++ กันแดดเนื้อมิลล์ด้วยเทคโนโลยี Ultra Sunlixirtm จาก KMA ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป ปกป้องรังสีอย่างครอบคลุมด้วยนวัตกรรมกันแดด 4X UV Filter System อุดมด้วย 6X สารบำรุงผิว Ceramide, Niacinamide, Peptide, สารสกัดใบเมี่ยง Paragrass และวิตามิน อี ช่วยฟื้นบารุงผิวแข็งแรง กระจ่างใส และต้านอนุมูลอิสระสารบำรุงเพื่อผิวแข็งแรง และเอาใจสายดำน้ำด้วยสูตร Reef-Friendly ที่ไม่ทำลายปะการัง ผ่านการทดสอบ Dermatologist-Tested และ In Vivo, In Vitro SPF Test
KMA Sun Skin High Protection Milk SPF50+ PA++++ ราคา 490 บาท (ปริมาณ 40 ml) สามารถดูรายละเอียดและซื้อสินค้าได้ที่ ช่องทางออนไลน์ https://shop.kma-cosmetics.com, TikTok, Shopee, Lazada, Konvy รวมถึงห้างสรรพสินค้า และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ