โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนอิ่มบุญ สุขใจ ในเทศกาลกินเจ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกครอบครัวมาร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและอาหารเจรสเลิศ พร้อมเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในเทศกาลกินเจปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ต.ค. 68 – 29 ต.ค. 68 กับงาน “เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ สุขใจ” ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็น Center of Life หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตในทุกพื้นที่ ที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุขของคนในครอบครัว พร้อมกันนี้ยังเสริมบทบาทของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะ Dining และ Tourist Destination ที่ให้ลูกค้าทุกคนได้ปักหมุดความอร่อยและเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายได้ในทุกๆ วัน และทุกเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างกุศล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสช่วงเวลาพิเศษของปีที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน และสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เป็นอย่างดี
ในเทศกาลกินเจปีนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตระหนักถึงเทรนด์และไลฟ์สไตล์การทานอาหารเจที่เปลี่ยนไป โดยเทรนด์ที่เห็นได้ชัดคือผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเมนูที่หาซื้อง่ายและสะดวกพร้อมทาน มีคุณค่าทางโภชนาการ และอาหาร Plant-based ได้รับความนิยมสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานอาหารที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อสุขภาพ มีความหลากหลาย และสนุกกับทางเลือกใหม่ๆ มากขึ้น ศูนย์การค้าฯ จึงได้รวบรวมความอร่อยและความอิ่มบุญจากร้านค้าและร้านอาหารท้องถิ่น ภายในศูนย์การค้าฯ และโซนศูนย์อาหารทั้ง Food Haven, Food Park และ Every Day A Food House รวมกว่า 1,200 ร้าน มามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าในทุกสาขา พร้อมเสิร์ฟเมนูเจหลากหลาย ครบทั้งรสชาติ ความสะอาดและคุณภาพดี เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มอร่อย ได้สุขภาพที่ดี และร่วมทำบุญได้ในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัว
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นในช่วงเทศกาลกินเจ เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายอาหารเจหลากหลายเมนู พร้อมกิจกรรมอิ่มบุญสุดพิเศษ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ตอกย้ำบทบาทศูนย์การค้าที่ไม่เพียงเป็นแหล่งจับจ่าย แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ชวนอิ่มบุญกับเมนูเจจานอร่อยจากร้านดังในแต่ละจังหวัด อาทิ
• สาขาถลาง พบกับ ร้านอิ่มบุญอาหารเจ เมนูแนะนำอย่าง แกงส้มสับปะรดเจ, ลาบเจ และผัดกะเพราเจ, ร้าน Zaab J กับเมนูรสจัดจ้านอย่าง ยำผลไม้เจ, ยำรวมเห็ด และยำวุ้นเส้น, และ ร้านตงอันเหลา กับเมนูจีนต้นตำรับอย่าง ผัดหมี่ฮกเกี้ยนเจ, ผัดหมี่หุ้น และผัดมาม่าเจ
• สาขาตรัง มีเมนูเจหลากหลายจาก ร้านจาจา เตี๋ยวเจ กับ เย็นตาโฟเจ, หมี่ชมพูเจ, ราดหน้าเจ, ร้านตำร้อยครกเจ เสิร์ฟความจัดจ้านแบบใต้แท้ด้วย ตำไทยเจ, แกงเห็ดเจ, ยำทะเลเจ, และ ร้านแม่ม่วยข้าวแกงเจ กับเมนูขึ้นชื่ออย่าง สามชั้นทอดเจ, แกงส้มเจ และผัดผักรวมเจ
• สาขาบ้านฉาง พบกับ ร้านครัวกอแกง ที่เสิร์ฟเมนูเจสไตล์ภาคตะวันออกอย่าง ผัดหมี่ซั่วเห็ดหอม, ผัดผักรวม, กะเพราเจ,และ ร้านครัวกอสัน ที่มาพร้อมเมนูขนมหวานเจโบราณ เช่น มันนึ่ง, ฝักทอง, กล้วยนึ่ง, ขนมกล้วย, ขนมตาล
• สาขาฉะเชิงเทรา ลิ้มรสเมนูเจสูตรแปดริ้วแท้จาก ร้านครัวยาใจ กับ ราดหน้าเจ, ต้มจับฉ่าย และก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ
• สาขาปราจีนบุรี พบกับ ร้านครัวคุณอ้น อร่อยไปกับเมนูเด่นอย่าง ผัดหมี่ซั่วเห็ดหอม, ผัดเต้าหู้เห็ดรวม, ปอเปี๊ยะทอดเจ
• สาขาลพบุรี ชวนลิ้มลอง ร้านครัวบ้านอาหารเจ กับเมนูสูตรต้นตำหรับ เช่น ต้มซุปกะหล่ำ, ผัดเปรี้ยวหวาน, ผัดหมี่โบราณเจ และยังมีร้านเนื้อส้ม ที่ต้องห้ามพลาดเมนูแนะนำอย่าง น้ำส้มแท้แกะเนื้อ, น้ำใบเตย และน้ำข้าวโพด
• สาขาร้อยเอ็ด อิ่มกับ ร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นคุณนุช เมนูแนะนำ ก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ, หมี่ซั่วเจ
• สาขากำแพงเพชร เสิร์ฟความอร่อยโดย ร้านเพชรครัวเจ กับเมนู ปลาราดพริกเจ, ไข่ลูกเขยเจ, ผัดหมี่ซั่วเห็ดหอม
• สาขาเพชรบุรี พบกับ ร้านเจี๊ยะ เจ กะ เจ๊นุ๊ก เมนูดังอย่าง แกงส้มมะละกอ, โปรตีนเกษตรผัดพริกขิง, ต้มจับฉ่ายเจ
• สาขาสระบุรี เติมสุขภาพดีไปกับ ร้านเจ้นกอาหารเจ กับเมนูเรียบง่ายแต่เต็มบุญอย่าง ข้าวราดแกงเจ และหมี่ซั่วเจ
• สาขาบ่อวิน จ. ชลบุรี ชวนลิ้มลอง ร้านครัวกอแกง กับ กะเพราเจ, แกงเขียวหวานเจ, ปลาเค็มเจ
• สาขากาญจนบุรี อิ่มกับ ร้านครัวเจกาญจน์ เมนูเด่น จ๊อเจ, ปอเปี๊ยะเจ, ยำน้ำตกเป็ดเจ
• สาขาสุพรรณบุรี และลาดกระบัง พบกับ ร้านครูสวลีอาหารเจ ที่พร้อมเสิร์ฟเมนู ข้าวราดแกง, ผัดหมี่เจ, ตำผลไม้เจ
นอกจากการคัดสรรเมนูเจที่มีคุณภาพมาอย่างคับคั่งแล้ว ความพิเศษของ “เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ สุขใจ” ปีนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังได้เตรียมไฮไลต์กิจกรรมพิเศษที่ตั้งใจมอบให้ลูกค้าในแต่ละพื้นที่และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญแบบใกล้ชิด เพื่อเป็นการขานรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ เฉลิมฉลองกิจกรรมเชิงอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยเฉพาะที่ สาขาฉลอง และ สาขาถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโปรโมชันพิเศษในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักระหว่างวันที่ 5 ต.ค. 68 – 29 ต.ค. 68 เพียงรวบรวมใบเสร็จภายในศูนย์การค้าครบ 1,500 บาท รับฟรี! เสื้อกุยเฮง ฉลองเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต 200 ปี Limited Edition มูลค่า 550 บาท (จำนวนจำกัด 200 ตัว) เพื่อเป็นของที่ระลึกแห่งความสิริมงคล ส่วน สาขาฉะเชิงเทรา ก็พร้อมต้อนรับสายบุญด้วยกิจกรรมพิเศษระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 68 – 29 ต.ค. 68 โดยรวบรวมร้านอาหารเจสูตรต้นตำรับในแปดริ้วมาให้ลูกค้าได้เลือกชิม–ช้อปอย่างสะดวกสบาย ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งประเพณีกินเจของชาวแปดริ้วแท้ๆ
และไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใด โรบินสันไลฟ์สไตล์ก็พร้อมมอบประสบการณ์การอิ่มบุญ สุขใจที่ครบครัน ในช่วงเทศกาลกินเจ ให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อิ่มอร่อย เต็มเปี่ยมด้วยความสุขใจในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ไปพร้อมกัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ยังจับมือกับร้านอาหารแบรนด์ดัง ร่วมส่งต่อความอร่อยสายบุญให้ทุกคนในครอบครัวได้อิ่มท้องและสุขใจไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น Fuji, Zen, Sizzler, The Pizza Company, Bonchon, ตำมั่ว และ MK Restaurants ที่ร่วมรังสรรค์เมนูเจสุดพิเศษ และยังมี Swensen's, Dairy Queen, Arigato, Cafe Amazon, S&P, GAGA, KOI The, KAMU, พันธุ์ไทย, ชาตรามือ, The Alley และ Boost Juice พร้อมเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่มและของว่างเจหลากหลายให้เติมเต็มความสดชื่นในทุกวัน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย
ขอเชิญสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมอิ่มบุญไปด้วยกันได้อย่างแท้จริง ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญ และลิ้มลองเมนูเจแสนอร่อยได้ในงาน “เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ สุขใจ” ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle