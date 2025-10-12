คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ค่อนข้างที่จะเป็นต่อคนอื่นๆอยู่หลายเรื่อง ดวงกำลังรุ่ง หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จ สามารถที่จะทำเรื่องยากให้ดูง่ายขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ จัดการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝีไม้ฝีมือโดดเด่นเป็นที่จับตา หัวไวเรียนรู้และเข้าใจอะไรๆได้เร็ว การทำงานเป็นหมู่คณะค่อนข้างราบรื่น การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องด้วยตัวบุคคลหรือใดๆก็ตามจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม เป็นจังหวะที่จะต่อยอดไอเดียหรือมิสิทธิ์ที่จะได้งานที่หมายมั่นปั้นมือไว้ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมของผู้ใหญ่ จะได้เทคนิคบางอย่างเพิ่มจากผู้มีประสบการณ์ที่คุณสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นในแบบฉบับของตนได้เป็นอย่างดี ควรจัดระเบียบในเรื่องของข้อมูลเอกสารใหม่อย่าให้ใครมาตำหนิได้ ความใจกว้างที่ยอมรับฟังมุมมองความคิดของผู้อื่นนอกจากจะได้ใจคนและยังทำให้ทัศนะบางอย่างในทางลบของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
ด้านการเงิน รายรับไม่เข้าเป้า สิ่งที่หวังยังไม่ได้มาง่ายๆ ค่อนข้างที่จะมือเติบไปนิด จะโลภมิได้เป็นอันขาดไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตาม ระวังของหายหรือถูกชักดาบเรื่องหนี้สิน โดนตุกติกผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่มีเวลาที่จะพิจารณาใครทั้งๆที่มีผู้หวังดีพามาแนะนำให้รู้จักเยอะ ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหงกันตลอด
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
การงานคึกคักดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะหลายด้านให้ผู้อื่นได้เห็นเป็นประจักษ์ ฝีมือมีพัฒนาการที่ไต่ระดับจนเป็นที่ยอมรับมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉาะหน้าเพื่อให้การดำเนินงานได้เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือช่วยกู้หน้าให้กับผู้ใหญ่ การเข้าสังคมแม้ว่าจะมิได้เป็นไปโดยสมัครใจแต่ก็จะได้อะไรมากกว่าที่คิด แต่ก็ต้องไม่กดดันตนเองมากเกินไปและมิควรรับคำท้าใครในตอนนี้ การทำอะไรโดยปราศาจากการวางแผนล่วงหน้าคงมิใช่เรื่องที่ดีนัก มิวายที่จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องคิดมากหรือรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลัง ในบางเรื่องอาจจะปล่อยให้สถานการณ์พาไปได้บ้าง ระวังจะติดกับดักความคิดของตนเองเข้าล่ะ ความกล้าได้กล้าเสียเป็นจุดอ่อนที่สำคัญอันดับต้นๆของคุณพึงระวังให้มากด้วย อย่าได้งัดข้อกับผู้ใดโดยไม่จำเป็นและมิควรแหกกฎหรือทำอะไรที่ล้ำเส้นเป็นอันขาด
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีโชคลาภล็กๆ สถานการณ์บังคับให้ต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายมากขึ้น แต่ระวังจะหมดเปลืองไปกับความสงสารเห็นใจ จำเป็นต้องซื้อของบำรุงสุขภาพ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่เปิดใจรับใครเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีแวะเวียนมาเปลี่ยนหน้ากันมิได้ขาดก็ตาม ส่วนคนมีคู่ คุยกันดีๆได้ไม่นาน สะกิดแผลเก่าเมื่อไหร่เป็นได้เรื่อง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ต้องทำเป็นน้ำท่วมปากไว้ดีที่สุดไม่ว่าจะรับรู้เรื่องราวอะไรมา จะเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงเอาเปรียบ พันธะสัญญาที่กินเวลาระยะยาวหรือสิ่งที่รับปากใครเอาไว้นั้นทำให้คุณต้องเสียโอกาสบางอย่างไปหรือจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มา การสื่อสารที่ไม่เข้าใจทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ การเรียกใช้ข้อมูลบางอย่างมีความขัดข้อง แต่ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ยังคงมีมาเป็นระยะ สำหรับบางท่านอาจมีความอึดอัดใจกับบรรยากาศการทำงานอยู่บ้างแต่ก็ต้องทำใจด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงดังนั้นก็อย่าได้วู่วามเป็นอันขาด การที่มีความคิดความอ่านที่ล้ำหน้ากว่าผู้อื่นทำให้ต้องเหนื่อยกับที่จะอธิบายขยายความหรือการที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆเป็นการเพิ่มความท้าทายให้ตนเอง การติดต่อประสานงานไม่ราบรื่น ถูกเลื่อนนัดแบบกะทันหัน
ด้านการเงิน มีให้ใช้ไม่ขาดมือแต่เป็นในลักษณะของรับซ้ายจ่ายขวาซะมากกว่า แต่ยังดีที่ยังไม่ต้องควักเนื้อ มีลาภปากหรือได้ของฝากจากต่างถิ่นต่างแดน มีเหตุให้ต้องเสียตังค์เกี่ยวกับเรื่องของรถราบ้านช่อง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว ยังไม่เจอใครที่อยากจะสร้างครอบครัวด้วย ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน งานยุ่ง แต่ถ้าเข้าใจกันดีก็แล้วไป
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เน้นหนักไปที่เรื่องของการสื่อสารเป็นสำคัญ ควรต้องมีความชัดเจนและแม่นยำในข้อมูลและต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากเกิดความฉุกละหุกก็ต้องกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบในผลที่จะตามมาด้วย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเกื้อกูลกันมายังคงให้การสนับสนุนอยู่เป็นระยะ จะมีงานเข้ามาให้ทำตรึมจึงต้องจัดสรรเวลาและเคลียร์คิวให้ดี ด้วยบุคลิกและคุณลักษณะบางอย่างที่มีติดตัวทำให้มีคนพร้อมที่จะเชื่อฟังและทำตามอย่างที่คุณบอกหรือแนะนำอยู่แล้วทำให้ในจุดๆนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นต่อ เป็นช่วงที่ต้องการความคล่องตัวมากเป็นพิเศษ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆควรต้องให้เป็นกิจลักษณะไว้อย่าให้ต้องมีปัญหาต่อกันในภายหลังจะดีกว่า ระวังการทำอะไรที่ต้องชื่อเสียงเป็นเดิมพันด้วยล่ะ มีเหตุให้ต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยหรือออกรับหน้าแทนคนอื่น ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป เกลี้ยงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว ระวังความหน้าใหญ่ของตัวเองไว้ด้วย อย่าปล่อยให้ต้องเสียไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสีย ซื้อของแพงเพียงเพื่อจะรักษาหน้าตาทางสังคมจึงทำให้ต้องถูกค้ากำไรเกินควร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ทำได้พี่ยงแค่แอบปลื้มใครบางคนอยู่ห่างๆ ส่วนคนมีคู่ ยังไม่ค่อยจะชื่นมื่นกันนัก เรื่องที่เคลียร์ไม่ได้ก็ต้องพยายามปล่อยวาง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
เครื่องกำลังร้อนไฟกำลังแรง แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าจะบรรลุความสำเร็จได้โดยง่ายเนื่องจากจังหวะเวลาและองค์ประกอบอื่นที่ไม่เหมาะเจาะพอดิบพอดีกัน เป็นช่วงที่อาจจะต้องได้อย่างเสียอย่าง จำต้องใจเย็นมากกว่าที่เคย เข้าใจความเป็นไปของสถานการณ์ให้ลึกซึ้ง มีแนวโน้มว่าสิ่งที่หลุดมือไปจะคืนกลับมาหลังจากที่คุณได้พิสูจน์ความสามารถตนเองเรียบร้อยแล้ว ควรใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองกับบางเรื่องซะใหม่จะได้ทำงานได้อย่างมีความสุขและสนุกยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่จะขอแรงให้ช่วยในภารกิจบางอย่าง แต่คงต้องเผื่อใจสำหรับบางสิ่งที่คาดหวังไว้ด้วย เรื่องพลิกล็อคเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งการกระทำและคำพูดควรเป็นไปอย่างมีศิลปะ อีโก้จัดเกินไปใช่ว่าจะดี จะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาหรือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางอย่าง
ด้านการเงิน รับทรัพย์ มีเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำ มีเงินโปะหนี้ มีโชคลาภ แต่ไปไหนมาไหนมิควรพกทรัพย์สินไปเยอะระวังจะถูกขโมย เจอสินค้าปลอมมาหลอกขายหรือบางทีก็จะเสียท่าคนกันเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักสดใส เจอคนที่รสนิยมเข้ากันได้ดี ส่วนคนมีคู่ มีเซอร์ไพร้ซ์เล็กๆ โรแมนติกเว่อร์
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ฝืนความรู้สึก ระวังความคิดที่เข้าข้างตนเองจนมากเกินไป ทัศนคติในเชิงลบส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาด อย่าพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคให้มากนักเพราะหากเครื่องเกิดรวนขึ้นมาก็จะยุ่งกันใหญ่ ควรที่จะต้องรู้จริงในสิ่งที่ต้องทำ บางทีอาจจะต้องร่วมงานกับคนที่เคยมีปัญหาต่อกันถือว่าเป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องผ่านไปให้ได้และมิควรที่จะด่วนสรุปเร็วไปหรือใช้บรรทัดฐานตนไปตัดสินคนอื่น วาจาบางคำทำให้มิตรภาพต้องสั่นคลอน มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามคาดเนื่องจากปัจจัยบางประการที่มิอาจควบคุมได้ ต้องพลิกแพลงไปตามความจำเป็น แต่ละสถานการณ์ก็มีทางออกที่ต่างกันไป ต้องครองสติให้มั่นไว้เพื่อรับมือกับทุกๆเรื่องที่ต้องเจอ อย่าหวังที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจ หากพบความผิดปกติใดๆก็มิควรที่จะชะล่าใจ
ด้านการเงิน มีสเถียรภาพ หยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทอง ทำมาค้าขึ้น แต่การทำสัญญาต้องระวังมีสิทธิ์ที่จะถูกเบียดเบียน การจับจ่ายควรต้องยั้งมือบ้าง จะสงเคราะห์ใครควรที่จะต้องมีลิมิตด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอเพียงคนที่เข้าตาแต่ยังไม่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ อยู่ใกล้กันทีไรเป็นต้องมีเรื่อง อยู่ห่างๆกันบ้างแหละดี
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
จะทำการสิ่งใดคงต้องมีความประณีตและเนี้ยบเพิ่มขึ้น บางทีอาจจะต้องมีการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่เพิ่มเติม ต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานผลงานให้คงเส้นคงวาไว้ จะมีเรื่องสำคัญเข้ามาให้ต้องขบคิดหรือตัดสินใจในเวลาที่จำกัด จะมีโอกาสได้เข้ารวมกลุ่มหรือสังคมที่แตกต่างซึ่งจะทำให้ได้รับรู้แง่มุมอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์และสามารถในมาประยุกต์ใช้ได้ ควรจะต้องหูไวตาไว บางท่านอาจจะต้องทำงานแข่งกับเวลา สิ่งที่นำเสนอให้ผู้ใหญ่พิจารณาหรือข้อต่อรองใดๆคงจะยังมิได้รับการสนองตอบแบบทันทีทันใด อย่าคาดหวังกับอะไรที่ไกลเกินตัว เติมความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ความสำเร็จที่ต้องการต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้หรืออาจจะต้องมีอุปสรรคเสียก่อนจึงจะได้มา ที่สำคัญคืออย่าเหลิงไปกับการอวยที่ไม่จริงใจ
ด้านการเงิน เงินก้อนที่รับมาก็ต้องบริหารจัดการให้ดี อย่าปล่อยให้ละลายไปเร็วนัก นึกถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นของสิ่งที่จะซื้อด้วย ระวังโดนความโลภครอบงำโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชค
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รู้สึกว่าจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเบาๆเมื่อได้เจอคนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องปะทะวาจากันจนได้แม้ว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ตาม
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจในหลายๆเรื่อง ทำงานอย่างไม่เป็นสุขเท่าที่ควร ปัญหาสัพเพเหระไม่เว้นในแต่ละวัน การขับเคลื่อนของกลไกต่างๆค่อนข้างฝืด ต้องพลิกแพลงแก้ไขในหลายกรณี อาจจะต้องปรับแผนเป็นว่าเล่นเลยก็เป็นได้ มีบางสิ่งที่ยังต้องตามหาความชัดเจนหรือเพิ่มเติมความรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ระวังว่าจะปรึกษาปัญหาผิดคนด้วยล่ะเพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วก็จะสิ้นเปลืองเวลาไปเปล่าๆ ช่วงนี้จะตอบรับงานใดก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขข้อตกลงให้ดีจะได้มิต้องโดนเอาเปรียบ บางทีอาจจะต้องทำอะไรแบบที่เรียกว่านอกตำราหรือทดลองใช้วิธีใหม่ที่ค้นพบด้วยตนเอง ควรต้องขยันอัพเดตข้อมูลหน่อย อย่าคิดเล็กคิดน้อยจนเกินไป ไม่มีสิ่งใดที่จะสายเกินแก้ ระวังสมุนบริวารจะท่าดีทีเหลวนะ คงต้องคุมเข้มกันหน่อย
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง แต่รายจ่ายจิปาถะก็เยอะพอดู ระวังหลงกลโฆษณาชวนเชื่อทำให้ต้องเสียเงินไปฟรีๆ ส่วนหนี้สินที่หมั่นติดตามทวงถามก็จะได้กลับคืนมา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้พบคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือการแนะนำของผู้ใหญ่ ปิ๊งตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ว่าได้ ส่วนคนมีคู่ ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำ แต่ก็ยังติดตามถามทุกข์สุขกันตลอด
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ช่วงนี้ไอเดียค่อนข้างจะบรรเจิดซึ่งบางอย่างก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้ป็นรูปธรรมได้เลยเพราะมีคนที่เห็นดีเห็นชอบด้วยแต่บางเรื่องจำเป็นต้องพับเก็บไปก่อน มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้คิดได้ทำมิได้หยุด จะเจอทั้งงานราษฎร์และงานหลวง แต่ก็ด้วยข้อมูลที่แน่นจึงทำให้การงานก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่เร็วทันใจ พึงระวังความใจร้อนที่ทำให้เก็บรายละเอียดได้ไม่ครบด้วยล่ะ จะมีเครดิตในการเจรจามากขึ้น จะมีผลงานที่เข้าตาทำให้มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับสัญญาณที่ดีบางอย่าง สถานการณ์หลายอย่างค่อนข้างจะเป็นใจให้กับคุณ บางสิ่งที่ได้รับเป็นอะไรที่มิเคยคาดคิดมาก่อน เป็นจังหวะที่จะเรียกศรัทธากลับคืน ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญบางอย่างที่มีสามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จะมีสังคมที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้คอนเน็กชั่นใหม่เพิ่มอีก แต่ระวังปัญหาสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้เสริม พบช่องทางหาเงินเพิ่มจากการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ แต่ก็ต้องคุมรายจ่ายให้ดี ใช้เพลินนักไม่ได้ เรื่องโชคลาภก็ได้แค่ลุ้น ควรเช็กคุณภาพของก่อนที่จะจ่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังหาพื้นที่สำหรับปลูกต้นรักไม่เจอ ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าจะห่างเหินกันไปสักหน่อยอาจจะเป็นเพราะภาระหน้าที่ มิใช่ว่าหมดโปรแล้วหรอกนะ อย่าคิดมาก
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
สิ่งที่ดำเนินการต่างๆบางทีผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่เป็นไปตามที่ประสงค์ เจอคนที่พยายามกวนน้ำให้ขุ่นอยู่ตลอด จำเป็นต้องสะกดอารมณ์ไว้ให้อยู่ หนทางเต็มไปด้วยขวากหนาม บางเรื่องก็อย่าเปลืองตัวเลยจะดีกว่า หลายสิ่งยังคงต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ที่พึ่งมีน้อย การแก้ไขปัญหาบางอย่างจะเป็นไปในลักษณะที่หลายคนคาดไม่ถึง ความเกรงใจที่ไม่เข้าเรื่องจะก่อให้เกิดความยืดเยื้อไปแบบไม่จบไม่สิ้นซึ่งบางทีก็ควรต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม การสื่อสารที่ขาดความชัดเจนจะส่งผลเสียหายตามมา การทำสัญญาข้อตกลงใดๆคงต้องรอบคอบเป็นพิเศษ ระวังความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า บางกรณีอาจต้องใช้จิตวิทยาเบาๆในการที่จะโน้มน้าวหรือสร้างความเข้าใจ หมั่นติดตามสถานการณ์อยู่เสมอ อย่าทำตนป็นคนที่ตกข่าว อุปสรรคอันคาดไม่คาดคิดหรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้เสมอ ตั้งหลักไวก็แล้วกัน ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน ส่วนมากเป็นเงินหมุนซะมากกว่า มีเข้ามาแต่ก็จะอยู่ในมือได้ไม่นานมีอันต้องจรลีไป ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือข้าวของชำรุด บริวารไม่ซื่อสัตย์เห็นแก่เล็กแก่น้อย ไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าเพิ่งรีบร้อน คนที่เข้ามาดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องขุ่นเคืองใจกันอยู่เรื่อย ระวังวาจาในลักษณะเปรียบเทียบด้วยล่ะ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
การดำเนินงานใดๆมิได้ราบเรียบอย่างที่คิด สถานการณ์และความเป็นไปต่างๆมิอาจดูเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้น บางทีสิ่งที่คุณรับรู้อาจจะยังเป็นเพียงบางส่วนของเรื่องที่ควรจะต้องรู้ก็เป็นได้ ยังมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนไว้เกินกว่าที่คุณจะคาดการณ์ได้จึงต้องรัดกุมในทุกฝีก้าว อย่าเสี่ยงหรือทำการใดให้ต้องเปลืองตัวโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการเป็นกระบอกเสียงแทนคนอื่น ระวังการแสดงความคิดความเห็นหรือให้คำแนะนำผู้อื่นแบบส่งเดช จะมีคนมาทำให้ต้องเสียเซลฟ์ ยังมิควรคิดทำการใหญ่เกินตัว อุปสรรคปัญหาบางอย่างจะเกิดการบานปลายอันเนื่องมาจากคำพูดดังนั้นต้องตรองและกลั่นกรองให้ดีก่อน ความรั้นหรือชอบเอาชนะมิได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา อย่าคิดเข้าข้างตนเองจนเกินไปก็แล้วกัน ช่วงนี้ผู้ใหญ่ออกอาการไม่ปลื้มคุณนัก สิ่งใดที่รับปากแล้วต่อให้ยากแค่ไหนก็ต้องทำให้ได้ด้วยล่ะ มีเกณฑ์เดินทางบ่อย
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง แต่ต้องจัดสมดุลให้ดีๆ อย่าฟุ่มเฟือย และหาเรื่องให้ต้องเปลืองเงินโดยใช่เหตุ เก็บสำรองเป็นทุนไว้บ้าง แต่อาจจะต้องเสียเงินเพื่อซื้อความสบายใจ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะ แต่ถ้ามัวแต่กั๊กไม่ยอมเลือก มีหวังหายหน้าไปหมดแน่ ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยลงรอยกันนัก แต่ถ้าลดราวาศอกให้กันบ้างก็ดี
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์ต่างๆแม้ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็อาจจะยังทำอะไรได้ไม่มากเท่าที่ใจต้องการ คงต้องขยับแบบค่อยเป็นค่อยไป รอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ ปรับไปตามสภาพการณ์ บางท่านที่ต้องทำงานรวมกับผู้ใหญ่ก็จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและข้อมูลให้มากขึ้นเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคหรือเคล็ดลับบางอย่างที่รับรองได้ว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยแน่นอน ต้องเร่งเก็บตกงานเก่าที่คั่งค้างให้เสร็จสิ้น เป็นช่วงที่ต้องผนึกกำลังทั้งของศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ควรต้องปรับตัวเข้าสู่โหมดต่างๆให้ไว น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก อย่าปล่อยให้เรื่องไร้สาระมาทำให้เสียอารมณ์ การติดต่อหรือเจรจาในเรื่องต่างๆคงไม่สามารถจัดการแบบม้วนเดียวจบได้ ควบคุมงบประมาณให้ดีอย่าให้ต้องมีปัญหาตามมาภายหลังได้ ระวังจะถูกเอาเปรียบในสัญญาข้อตกลง จะมีเหตุให้อยู่ไม่ค่อยติดที่
ด้านการเงิน คล่องตัวขึ้น มีเงินหมุนในมือมากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงต้องคุมรายจ่ายมิให้โอเวอร์เกินความจำเป็น ระวังถูกหลอกล่อด้วยผลประโยชน์และการทำสัญญาต่างๆที่จะถูกเอาเปรียบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รู้สึกหวั่นไหวใจสั่นจนแทบเก็บอาการไม่อยู่เมื่อเจอคนที่ใช่ ส่วนคนมีคู่ ขัดคอกันอยู่เรื่อย แต่ก็รู้ทางกันดีเลยไม่บานปลาย